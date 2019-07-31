По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении. Отметим, что в ЛНР нет места перехода через линию разграничения, кроме как через мост в Станице Луганской.

Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской

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