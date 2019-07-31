Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице ЛуганскойКрасная весна вчера в 12:34
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении. Отметим, что в ЛНР нет места перехода через линию разграничения, кроме как через мост в Станице Луганской.
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Контактная группа договорилась о разминировании возле моста в Станице Луганской
Газета.Ruвчера в 15:21
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Авто
В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, выпущенных в СССР (до 1992 года).
Обновлено вчера в 09:34
Политика
МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.
Обновлено в 02:09
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Проекты КРТ остались без изъятий
Одним из предполагаемых положений закона, вызвавших оживленные споры еще до принятия документа, стала возможность изъятия недвижимости у собственника в целях реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).
Обновлено 29 июля в 06:25
Музыка
Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
Обновлено в 00:56
Общество
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Политика
Милонов возмутился поцелуем гитаристов Rammstein на концерте в Москве
Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал инициировать запрет на въезд в Россию для немецкой рок-группы Rammstein, гитаристы которой поцеловались на концерте в Москве.
Обновлено в 02:21
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!
Энквиста видел два месяца назад на Ролан Гаррос.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни
Обновлено в 01:30
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Политика
США продлили ограничения по иранской ядерной программе
Как подчеркивается в документе, США выступают за то, чтобы "лишить Иран любого пути к ядерному оружию", а санкции, в частности, помогут сохранить контроль над гражданской ядерной программой Тегерана, снизить риски ее распространения и ограничат способности республики сократить "время прорыва" для создания ядерного оружия.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Кассирша банка в Нефтеюганске за месяц украла почти 6 миллионов рублей
Кассирша в банке Нефтеюганска за месяц украла почти 6 миллионов рублей. Женщина имела доступ к банкоматам.
Обновлено в 00:50
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено 29 июля в 10:27
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Футбол
«Манчестер Сити» в Суперкубке Англии сыграет в форме в честь 125-летия клуба
«Манчестер Сити» выйдет на матч за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» в особой форме. Экипировка будет посвящена 125-летию клуба.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 06:08
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Общество
«Росконтроль» назвал лучшие образцы российской колбасы
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценили пять образцов российской колбасы.
Обновлено в 02:20