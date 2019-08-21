Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»Вести.Ru вчера в 20:00
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс. Режиссером, сценаристом и продюсером станет Лана Вачовски – "настоящий провидец", по мнению председателя Warner Brothers Тоби Эммериха.
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Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
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Общество
Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональ Трамп стал дедушкой в десятый раз. Об этом сообщил сын главы американского государства в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Депутат расстрелял жену в Челябинской области
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Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Сегодня в Петербурге проверят готовность системы оповещения
В Санкт-Петербурге в среду, 21 августа, проверят готовность системы централизованного оповещения. Процедура займет всего 10 минут.
Обновлено в 02:21
Политика
Представлен проект кодекса о выборах
Российский фонд свободных выборов (РФСВ) представил проект кодекса о выборах и референдумах, передают «Ведомости».
Обновлено в 01:58
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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле
Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:24
Здоровье
В России увеличилось число больных рассеянным склерозом
В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 03:13
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Россия может выдать Украине пятерых заключенных
Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель.
Обновлено в 04:32
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
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Ксения Бородина опять поругалась со своими подписчиками
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Происшествия
Пилот воздушного шара пострадал при падении в Подмосковье
Обновлено вчера в 15:09
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Политика
Салливан может стать новым послом США в России
Американский президент Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом США в России, сообщило издание The New York Times.
Обновлено вчера в 13:45
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка
Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Барселона» подготовилась к презентации Неймара
Обновлено в 00:14
Здоровье
Медицинское оборудование на 75 млн рублей закупят для республиканской больницы в Дагестане
Власти Дагестана планируют закупить медицинское оборудование на 75 млн рублей для Республиканской клинической больницы №2 (РКБ №2) в Махачкале - одной из крупнейших больниц региона.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции
Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика
Alibaba отложила листинг в Гонконге из-за массовых протестов
Alibaba Group отложила листинг в Гонконге из-за непрекращающихся антиправительственных протестов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компании.
Обновлено в 04:24
Футбол
Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду
Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».
Обновлено в 03:26
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа в гостевом доме
Молодые люди приехали в Германию из Красноярска в рамках культурно-образовательного проекта Future Spaces.
Обновлено в 04:42