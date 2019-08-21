Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»Вести.Ru вчера в 20:00

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс. Режиссером, сценаристом и продюсером станет Лана Вачовски – "настоящий провидец", по мнению председателя Warner Brothers Тоби Эммериха.
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Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

Газета.Ru04:59

«Матрица» возвращается! Первая реакция фанатов

Телеканал 360°03:01

Warner Brothers объявила о съемках «Матрицы-4» с оригинальным составом

Интерфаксвчера в 19:06

«Матрицу» перезапустят

Lenta.ruвчера в 19:09

Warner Bros. подтвердила съемки «Матрицы-4» с Киану Ривзом

Коммерсантъвчера в 19:35

Киану Ривз снимется в четвертой «Матрице»

РИА Новостивчера в 18:56

Кинокомпания Warner анонсировала съемки четвертой части фильма «Матрица»

РБКвчера в 18:04
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Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика

«Башнефть» нарастила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 3%

Чистая прибыль "Башнефти", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,486 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 02:50
Политика

Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в США

Обновлено в 00:47
Общество

В Крыму раскопали уникальную античную башню

Обновлено в 06:18
Гаджеты

Casio представила новую модель умных часов

Обновлено вчера в 23:15
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»

Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолёта А321

Обновлено в 06:05
Здоровье

Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви

Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Глава МИД ФРГ высказался за проведение встречи в «нормандском формате»

На переговорах речь пойдет об организации встречи в «нормандском формате», сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью РБК накануне начала своего двухдневного визита.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC

Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции помочь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

Обновлено в 06:07
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Здоровье

В Москве отменят медсправку для детсадов

Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Хоккей

«Сибирь» подписала новый контракт с 34-летним Пигановичем

Защитник Олег Пиганович подписал новый контракт с «Сибирью», информирует официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на один год.
Обновлено в 03:58
Политика

Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

США сообщили о создании подпадавшей под ДРСМД гиперзвуковой ракеты

Обновлено вчера в 17:58
Политика

Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций

Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".
Обновлено в 03:03
Политика

Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова

Обновлено в 06:11
Политика

Представлен проект кодекса о выборах

Российский фонд свободных выборов (РФСВ) представил проект кодекса о выборах и референдумах, передают «Ведомости».
Обновлено в 01:58
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Киану Ривз
Американский актер
Американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант канадского происхождения. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «Короли улиц».
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