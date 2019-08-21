Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс. Режиссером, сценаристом и продюсером станет Лана Вачовски – "настоящий провидец", по мнению председателя Warner Brothers Тоби Эммериха.

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

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