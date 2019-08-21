Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс. Режиссером, сценаристом и продюсером станет Лана Вачовски – "настоящий провидец", по мнению председателя Warner Brothers Тоби Эммериха.

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Музыка Украинская певица обвинила Бузову в плагиате В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".

Политика Трамп не возвражает против возвращения России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».

Здоровье Почему дети с колитами чаще страдают от депрессий Учёные Швеции провели медисследование и выяснили, что малыши с колитом или болезнью Крона чаще страдают от депрессий и психических расстройств.

Политика На Итурупе нашли сеть подземных ходов На острове Итуруп участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили сеть подземных ходов.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Общество Разработчики робототехники из РФ ищут возможности выхода на китайский рынок Разработчики робототехники из России активно изучают возможности выхода на китайский рынок, но спешка здесь неуместна, компаниям необходимо провести хорошую подготовку, обезопасить себя, свой бренд и разработки, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.

Политика Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Экономика Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100% Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Политика Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit Ранее в августе Джонсон обвинил Брюссель в нежелании договариваться об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Армия и оружие Источник рассказал о госиспытаниях компактного пистолета под патрон 9х18 Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.

Экономика Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Общество Сергей Левченко просит снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения Письмо с предложением снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Прибайкалье, вице-премьеру РФ Виталию Мутко.

Технологии Абоненты МТС массово пожаловались на сбой Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.

Происшествия Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Экономика Борис Минц стал должником банка «Траст» На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его "О1 груп финанс" на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и "Будущее" вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.

Армия и оружие «Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.

Экономика Составлен рейтинг регионов РФ с самым доступным бензином Ранее сообщалось о том, что эксперты составили рейтинг стран Европы с самым доступным бензином.