Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»Вести.Ru вчера в 20:00

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс. Режиссером, сценаристом и продюсером станет Лана Вачовски – "настоящий провидец", по мнению председателя Warner Brothers Тоби Эммериха.
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Проснись, Нео. Что «Матрица» дала современной культуре

Телеканал 360°08:01

Кинокомпания Warner анонсировала съемки четвертой части фильма «Матрица»

РБКвчера в 18:04

Warner Bros. подтвердила съемки «Матрицы-4» с Киану Ривзом

Коммерсантъвчера в 19:35

«Матрицу» перезапустят

Lenta.ruвчера в 19:09

Киану Ривз снимется в четвертой «Матрице»

РИА Новостивчера в 18:56

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

Газета.Ru04:59

Warner Bros. подтвердила планы снять четвертую «Матрицу»

Дождьвчера в 16:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Политика

Китай выразил США протест из-за продажи Тайваню вооружений

Власти Китая выразили протест Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи истребителей F-16V китайскому острову Тайвань, и намерены ввести санкции в отношении причастным к поставкам американских компаний.
Обновлено в 05:22
Политика

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Наука

Пересадка кишечной микробиоты помогла расширить рацион коал

Пересадка кишечного микробиома позволила коалам расширить рацион, сообщается в Animal Microbiome.
Обновлено в 06:52
Политика

Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

Обновлено в 06:07
Политика

Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7

На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Политика

СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии

В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Футбол

Тарасов потребовал от «Локомотива» компенсировать затраты на лечение

Экс-полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов обратился в Российский футбольный союз (РФС) с требованием взыскать со своего бывшего клуба 12 тысяч евро.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Происшествия

ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Здоровье

Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви

Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
Обновлено вчера в 12:43
Технологии

Во «ВКонтакте» появился сервис с товарами AliExpress

В мобильном приложении социальной сети "ВКонтакте" появился сервис AliExpress.
Обновлено в 07:41
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам

Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге

Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Экономика

Белоруссия предложила России совместно продвигать экспорт

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе встречи в Минске с генеральным директором Российского экспортного центра Андреем Слепневым заявил о перспективе сотрудничества двух стран по оказанию совместной поддержки экспорта в третьи страны.
Обновлено в 07:04
Политика

Источник сообщил о возможной выдаче пяти осужденных в России украинцев

Осведомленный источник не исключил, что Россия может выдать Украине для дальнейшего отбытия наказания пятерых украинцев, которые были осуждены в России за различные преступления.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Политика

Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Общество

Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян

Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика

Минэнерго Украины предупредило о дефиците угля

Ранее сообщалось, что экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. т, по сравнению с тем же месяцем 2018 года.
Обновлено в 07:54
Общество

Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн

Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов.
Обновлено в 01:05
Политика

Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу»

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.
Обновлено в 07:29
Политика

В Германии подсчитали расходы на размещенные в ФРГ американские войска

Обновлено в 03:02
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Американские кинорежиссеры
Американские режиссёры, продюсеры и сценаристки. Обе сестры являются транс-женщинами.
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Киану Ривз
Американский актер
Американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант канадского происхождения. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «Короли улиц».
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