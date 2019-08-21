Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»Газета.Ru 18:59
Согласно имеющейся информации, режиссером и сценаристом ленты станет Лана Вачовски. Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
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Многие из идей о нашей реальности, которые Лили и я открыли 20 лет назад, имеют сегодня еще более важное значение. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими прекрасными друзьями.
— Лана Вачовски, американские кинорежиссерыРИА Новости 18:56
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