Игры

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077Интерфакс вчера в 19:48

Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе. Объявление произошло в ночь на понедельник на презентации компании Microsoft и ее продуктов. Ривз, выйдя к публике, также поблагодарил зрителей за их реакцию на новость.
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Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинопродюсер, кинорежиссёр и музыкант. Наиболее известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Матрица», «Джон Уик», «Скорость», «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Короли улиц», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин: Повелитель тьмы», «Джонни-мнемоник».
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