Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077Интерфакс вчера в 19:48
Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе. Объявление произошло в ночь на понедельник на презентации компании Microsoft и ее продуктов. Ривз, выйдя к публике, также поблагодарил зрителей за их реакцию на новость.
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Киану Ривз рассказал об игре Cyberpunk 2077, где он появится собственной персоной
Вести.Ruвчера в 18:19
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