Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077Интерфакс 19:48

Cyberpunk 2077 Компьютерная игра (action)

Мультиплатформенная компьютерная Action/RPG игра в жанре киберпанк, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020», действия которой будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Игрок будет иметь возможность играть за одного из трёх предложенных персонажей, но также при желании можно будет изменять внешность и пол персонажа. В игре будет несколько возможных альтернативных концовок. Анонс игры состоялся 30 мая 2012 года. В марте 2017 года было сообщено, что проект должен быть закончен к первому кварталу 2019 года, но вместе с тем сроки выхода игры могут быть передвинуты на более позднее время.