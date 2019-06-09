Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077Интерфакс вчера в 19:48

Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе. Объявление произошло в ночь на понедельник на презентации компании Microsoft и ее продуктов. Ривз, выйдя к публике, также поблагодарил зрителей за их реакцию на новость.

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

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