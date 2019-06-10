Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077Киноафиша России 02:05

Во время показа нового трейлера игры Cyberpunk 2077 стало известно, что там появится персонаж, которого играет Киану Ривз. Актёр вышел на сцену и кратко рассказал об игре, а также представил другой ролик, в котором раскрывается дата релиза проекта — 16 апреля 2020 года.
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Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинопродюсер, кинорежиссёр и музыкант. Наиболее известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Матрица», «Джон Уик», «Скорость», «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Короли улиц», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин: Повелитель тьмы», «Джонни-мнемоник».
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