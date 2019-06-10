Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077Киноафиша России 02:05
Во время показа нового трейлера игры Cyberpunk 2077 стало известно, что там появится персонаж, которого играет Киану Ривз. Актёр вышел на сцену и кратко рассказал об игре, а также представил другой ролик, в котором раскрывается дата релиза проекта — 16 апреля 2020 года.
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