Кино

Киану Ривз не единожды получал приглашения от MarvelНародные новости вчера в 18:39

Голливудский актер Киану Ривз много раз получал приглашения на съемки в фильмы киновселенной Marvel. Об этом сообщают "Актуальные Новости".
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Marvel позвали Киану Ривза сняться в их фильме

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Киану Ривз может получить роль супергероя в фильмах Marvel

ТК Звездавчера в 22:49

Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза

РИА Новостивчера в 16:37

Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel

Газета.Ruвчера в 19:14

Киану Ривз не единожды получал приглашения от Marvel

Народные новостивчера в 18:39

Глава Marvel рассказал о переговорах по съемкам с Киану Ривзом

Телеканал 360°вчера в 20:07

Киану Ривз станет новым супергером Marvel?

REGNUMвчера в 04:12
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Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Наука

Найден череп уникального гибрида белухи и «морского единорога»

«Череп аномального кита намного больше, чем у обычных нарвалов и белух, а зубной ряд не похож ни на одного из известных китообразных», – отметили исследователи.
Обновлено в 01:54
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Обновлено в 00:15
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Обновлено вчера в 14:19
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Основной акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет.
Обновлено вчера в 09:00
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Гаджеты

Apple отзывает часть MacBook Pro из-за угрозы возгорания

Компания из Купертино отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015-2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.
Обновлено вчера в 20:33
Кино

Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя

Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено вчера в 05:45
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено вчера в 05:52
Шоу-бизнес

Максим Виторган не выплачивает алименты Ксении Собчак

За разрывом отношений актера Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак наблюдало большое количество поклонников, вероятно, надеясь на скандал.
Обновлено в 02:21
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Общество

Школьница из Ижевска получила 100 баллов за ЕГЭ по двум предметам

Обновлено в 00:40
Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Спасатели ЦВО обеспечат приземление экипажа «Союза МС-11» в Казахстане

Для встречи экипажа в Казахстан направилась поисково-спасательная группа ЦВО.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено вчера в 14:09
Авто

Волгоградец отсудил 20 млн рублей за плохое кресло своего кроссовера

В декабре 2017 года Альвидас Рубис купил у волгоградского дилера ООО «Арконт ЯЛР» кроссовер Range Rover Velar по цене 6 415 700 рублей.
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие

В Японии изучают ситуацию вокруг полета российских бомбардировщиков

Обновлено вчера в 22:43
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
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Кевин Файги
Американский продюсер
Американский продюсер и глава Marvel Studios, известный благодаря продюсированию высокобюджетных экранизаций комиксов компании Marvel Entertainment. Газета The New York Times в 2011 году назвала Файги «одним из самых могущественных людей в кино».
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Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинопродюсер, кинорежиссёр и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица» и «Джон Уик», а также фильмах «Невероятные приключения Билла и Теда», «На гребне волны», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «Короли улиц».
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