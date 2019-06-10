Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077Газета.Ru 17:30
По данным портала, в ходе пресс-конференции Microsoft на выставке E3 Киану Ривз вышел на сцену и представил ролик с датой релиза игры. Как отмечается, Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Футбол
Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении
Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.
Обновлено в 12:16
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Общество
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Автоспорт
Даниил Квят: Альтернативная стратегия сработала
Обновлено в 17:12
Футбол
Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде Гондураса
Сборная Бразилии нанесла разгромное поражение команде Гондураса в товарищеском матче, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:04
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы
Российский продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.
Обновлено в 12:48
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Музыка
Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.
Обновлено в 15:35
Игры
[Е3 2019] Microsoft Flight Simulator – Новая часть знаменитого симулятора
Компания Microsoft представила новую часть одного из своих самых известных симуляторов – Microsoft Flight Simulator.
Обновлено в 17:01
Игры
Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Футбол
Голкипер сборной Англии забил сам и отразил пенальти
Правда игра с Швейцарией не была легкой для англичан: одолеть соперников получилось только в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Игры
E3 2019: Gears 5 выйдет 10 сентября 2019 года
В рамках пресс-конференции Microsoft на выставке E3 2019 разработчики Gears 5 объявили, что игра выйдет 10 сентября 2019 года на Xbox One и Windows 10.
Обновлено в 17:17
Политика
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Экономика
Владимир Илюхин рассказал о возможном объеме вылова лосося на Камчатке
О ключевых отраслях развития экономики Камчатского края, строительстве СПГ-терминала "Новатэк", поставках газа в регион, строительстве жилья и нового туристического кластера "Роза Хутор" корреспонденту РИА Новости Лидии Кошкиной рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Обновлено вчера в 10:08
Наука
Рыба-гроб задерживает дыхание под водой
Ученые нашли рыбу, которая задерживает дыхание под водой на несколько минут, сообщает Journal of Fish Biology.
Обновлено в 16:14
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00