Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077Газета.Ru 17:30

По данным портала, в ходе пресс-конференции Microsoft на выставке E3 Киану Ривз вышел на сцену и представил ролик с датой релиза игры. Как отмечается, Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.
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Киану Ривз назвал дату релиза Cyberpunk 2077

РЕН ТВ18:01

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Газета.Ru17:30

Киану Ривз раскрыл дату выхода Cyberpunk 2077

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Релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля. В игре снялся Киану Ривз

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Cyberpunk 2077 выйдет в апреле 2020 года. Киану Ривз сыграет одного из героев

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Киану Ривз появится в Cyberpunk 2077

News.ru16:26

Киану Ривз объявил дату выхода Cyberpunk 2077

Lenta.ru16:58
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Cyberpunk 2077
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Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинопродюсер, кинорежиссёр и музыкант. Наиболее известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Матрица», «Джон Уик», «Скорость», «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Короли улиц», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин: Повелитель тьмы», «Джонни-мнемоник».
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