Кино

Киану Ривз может стать новым супергероем MarvelГазета.Ru 19:14

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel

Газета.Ru19:14

Marvel хотят найти роль супергероя для Киану Ривза

Слово и Дело19:10

Киану Ривз станет новым супергером Marvel?

REGNUM04:12

Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза

РИА Новости16:37

Киану Ривз получал приглашение почти в каждый фильм киновселенной Marvel

Актуальные Новости07:46

Киану Ривз подходил для «почти каждого» фильма Marvel

ГЛАС.RU04:13

Киану Ривз не единожды получал приглашение Marvel

Народные новости18:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

Обновлено в 18:27
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Авто

Новый Renault Kangoo рассекретили на первом официальном фото

Стоит отметить, что модель Renault Kangoo присутствует на рынке уже более 10 лет и похоже новое его поколения будет представлено в версии с электрической силовой установкой.
Обновлено в 15:57
Музыка

Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф»

На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».
Обновлено в 19:15
Гаджеты

Технология от Vivo зарядит смартфон за 13 минут

Новая зарядка получила название Super FlashCharge.
Обновлено в 06:52
Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.
Обновлено в 01:34
Финансы

Спрос инвесторов на евробонды РФ в 2–3 раза превысил объем размещения

В четверг, 20 июня, состоялось размещение дополнительных выпусков российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме $1,5 и $1 млрд соответственно, спрос на них в 2–3 раза превысил объем размещения.
Обновлено в 19:23
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США

Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Футбол

Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:59
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Энергетика

«Лукойл» намерен развивать СПГ-проекты только за пределами России

Алекперов заявлял, что его компания намерена рассмотреть возможность создания СПГ-проекта в Конго для сжижения газа с месторождения Marine XII.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Общество

Экономист объяснил, какие нацпроекты дадут немедленный результат, а каким необходимо время

Экономист и политолог Александр Дудчак пояснил в разговоре с корреспондентом «Слово и Дело», что если эффект от одних Нацпроектов действительно можно почувствовать уже сейчас, то положительные результаты от других нужно будет подождать хотя бы пару лет.
Обновлено в 13:06
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

Обновлено в 08:21
Игры

В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

Обновлено в 17:30
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено в 14:56
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Общество

СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России

Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Хоккей

Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Коновалов: «Жалко, что Глушаков расстаётся со „Спартаком“ на такой ноте»

Бывший футболист "Спартака" Андрей Коновалов высказал мнение о расторжении контракта Дениса Глушакова с клубом.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Руперт Мердок перенес пневмонию

Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено 18 июня в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кевин Файги
Американский продюсер
Американский продюсер и глава Marvel Studios, известный благодаря продюсированию высокобюджетных экранизаций комиксов компании Marvel Entertainment. Газета The New York Times в 2011 году назвала Файги «одним из самых могущественных людей в кино».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинопродюсер, кинорежиссёр и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица» и «Джон Уик», а также фильмах «Невероятные приключения Билла и Теда», «На гребне волны», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «Короли улиц».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное