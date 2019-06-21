Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем MarvelГазета.Ru 19:14
Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено в 18:27
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Авто
Новый Renault Kangoo рассекретили на первом официальном фото
Стоит отметить, что модель Renault Kangoo присутствует на рынке уже более 10 лет и похоже новое его поколения будет представлено в версии с электрической силовой установкой.
Обновлено в 15:57
Музыка
Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф»
На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».
Обновлено в 19:15
Гаджеты
Технология от Vivo зарядит смартфон за 13 минут
Новая зарядка получила название Super FlashCharge.
Обновлено в 06:52
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.
Обновлено в 01:34
Финансы
Спрос инвесторов на евробонды РФ в 2–3 раза превысил объем размещения
В четверг, 20 июня, состоялось размещение дополнительных выпусков российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме $1,5 и $1 млрд соответственно, спрос на них в 2–3 раза превысил объем размещения.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Футбол
Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды
Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:59
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Энергетика
«Лукойл» намерен развивать СПГ-проекты только за пределами России
Алекперов заявлял, что его компания намерена рассмотреть возможность создания СПГ-проекта в Конго для сжижения газа с месторождения Marine XII.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Общество
Экономист объяснил, какие нацпроекты дадут немедленный результат, а каким необходимо время
Экономист и политолог Александр Дудчак пояснил в разговоре с корреспондентом «Слово и Дело», что если эффект от одних Нацпроектов действительно можно почувствовать уже сейчас, то положительные результаты от других нужно будет подождать хотя бы пару лет.
Обновлено в 13:06
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30
Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
Обновлено в 14:56
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Общество
СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Коновалов: «Жалко, что Глушаков расстаётся со „Спартаком“ на такой ноте»
Бывший футболист "Спартака" Андрей Коновалов высказал мнение о расторжении контракта Дениса Глушакова с клубом.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Руперт Мердок перенес пневмонию
Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено 18 июня в 04:27