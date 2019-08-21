Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»REGNUM 17:03

Сама Лана Вачовски заявила, что множество идей, к которыми она с сестрой Лилли (бывший брат Эндрю Пол Вачовски) обращалась в течение последних 20 лет, стали реальностью. Кроме того, в «Матрице 4» к своим ролям Нео и Тринити возвращаютсяКиану Ривзи Кэрри-Энн Мосс.
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Четвертой «Матрице» быть! Киану Ривз вернется со старой командой

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Лана Вачовски снова снимет в «Матрице» Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс

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Американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант канадского происхождения. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «Короли улиц».
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