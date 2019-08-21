Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»REGNUM 17:03
Сама Лана Вачовски заявила, что множество идей, к которыми она с сестрой Лилли (бывший брат Эндрю Пол Вачовски) обращалась в течение последних 20 лет, стали реальностью. Кроме того, в «Матрице 4» к своим ролям Нео и Тринити возвращаютсяКиану Ривзи Кэрри-Энн Мосс.
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