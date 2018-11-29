Авто

Kia представила третье поколение кроссовера Soul
Известия
04:58

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе южнокорейский автопроизводитель Kia представил третье поколение городского кроссовера Soul. Несмотря на то что автомобиль полностью обновился, он сохранил узнаваемые черты, сообщила пресс-служба компании.
Известия04:58

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Внедорожник Aurus Komendant начнут выпускать через два года

Обновлено в 05:43
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Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в России подешевели на 55-80 тысяч рублей

По данным экспертов, в ноябре текущего года кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в некоторых комплектациях подешевели на 55 — 80 тысяч рублей.
Обновлено в 06:50
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Skoda рассекретила интерьер нового пятидверного хэтчбека Scala

В дальнейшем новое оформление начнут применять и на других моделях компании.
Обновлено в 07:09
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Porsche представила трековую версию спорткара Porsche 911

Трековый вариант спорткара получил 3,8-литровый двигатель, который работая в паре с семискоростной роботизированной коробкой PDK имеет мощность 700 л.с. В автомобиле предлагаются усиленные тормоза, переработанная подвеска, новый аэродинамический обвес, а в салоне будет каркас безопасности, панель приборов от Porsche 911 GT3 R и даже кондиционер.
Обновлено в 06:55
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Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым популярным пикапом в РФ

Toyota Hilux в октябре стал самым продаваемым пикапом на рынке РФ с результатом 305 проданных экземпляров, что на 2% больше.
Обновлено в 06:12
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УАЗ поставил рекорд по продаже запчастей. Да, они гордятся этим

На достигнутом ульяновцы останавливаться не собирают: по планам в 2019 году продажи запчастей на вторичном рынке должны вырасти на 7%. Кроме того, завод планирует наладить их выпуск на производственной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ, вместе с УАЗ принадлежит «Соллерс»).
Обновлено в 06:28
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Toyota представила в Таиланде обновлённый Fortuner TRD Sportivo 2

Компания Toyota официально представила на международном автосалоне Thai Motor Expo 2018 в Таиланде обновлённый внедорожник Fortuner TRD Sportivo 2.
Обновлено в 06:24
Авто

Cadillac Escalade получил спортивную версию

Новых моделей Cadillac в Лос-Анджелесе не привез, зато покажет публике особую версию внедорожника Escalade под названием Sport Edition.
Обновлено в 05:38
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Suzuki анонсировала кросс-версию микровэна Suzuki Spacia

Сегодня в компании анонсировали выход на японский рынок кросс-версии микровэна Suzuki Spacia, сообщив, что в продажу он поступит в следующем месяце.
Обновлено в 06:46
Авто

Росстандарт: Jeep отзывает в России 10 автомобилей

Обновлено в 04:58
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«Цыганский Solaris»: «Золотой» тюнинг Hyundai Solaris развеселил сеть

По мнению экспертов владелец машины хотел выделится за счет необычного тюнинга, но вместо этого его автомобиль был назван «Цыганский Solaris».
Обновлено в 06:48
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Почему галогенки не спешат уступать место светодиодам

В обсуждении материала «Светодиоды против галогенок» на сайте вы заявили, что газоразрядные фары уйдут со сцены, а древние галогенные останутся.
Обновлено в 05:21
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Mitsubishi Eclipse Cross стал кроссовером №1 в Германии

Eclipse Cross стал вершиной эволюции 4WD и получил усовершенствованную систему Super-All Wheel Control (S-AWC), сообщает пресс-служба Mitsubishi.Технологии Mitsubishi в области полного привода не остались незамеченными, и журнал OFFROAD Германия назвал Eclipse Cross №1 в категории "Кроссовер" в 2018 году.
Обновлено в 04:54
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Как изменятся каршеринг и велопрокат в Москве после Нового года

В следующем году операторы каршеринга "Делимобиль" и AnyTime завершат кроссплатформенное объединение.
Обновлено в 04:14
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10 главных новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Правда, шведы, давно отказавшиеся от автосалонов, в Лос-Анджелес тоже не привезли ни одного автомобиля.
Обновлено в 04:43
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