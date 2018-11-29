На мотор-шоу в Лос-Анджелесе южнокорейский автопроизводитель Kia представил третье поколение городского кроссовера Soul. Несмотря на то что автомобиль полностью обновился, он сохранил узнаваемые черты, сообщила пресс-служба компании.

Авто Авто Внедорожник Aurus Komendant начнут выпускать через два года

Авто Авто Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в России подешевели на 55-80 тысяч рублей По данным экспертов, в ноябре текущего года кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в некоторых комплектациях подешевели на 55 — 80 тысяч рублей.

Авто Авто Skoda рассекретила интерьер нового пятидверного хэтчбека Scala В дальнейшем новое оформление начнут применять и на других моделях компании.

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Авто Авто Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым популярным пикапом в РФ Toyota Hilux в октябре стал самым продаваемым пикапом на рынке РФ с результатом 305 проданных экземпляров, что на 2% больше.

Авто Авто УАЗ поставил рекорд по продаже запчастей. Да, они гордятся этим На достигнутом ульяновцы останавливаться не собирают: по планам в 2019 году продажи запчастей на вторичном рынке должны вырасти на 7%. Кроме того, завод планирует наладить их выпуск на производственной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ, вместе с УАЗ принадлежит «Соллерс»).

Авто Авто Toyota представила в Таиланде обновлённый Fortuner TRD Sportivo 2 Компания Toyota официально представила на международном автосалоне Thai Motor Expo 2018 в Таиланде обновлённый внедорожник Fortuner TRD Sportivo 2.

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Авто Авто Suzuki анонсировала кросс-версию микровэна Suzuki Spacia Сегодня в компании анонсировали выход на японский рынок кросс-версии микровэна Suzuki Spacia, сообщив, что в продажу он поступит в следующем месяце.

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Авто Авто «Цыганский Solaris»: «Золотой» тюнинг Hyundai Solaris развеселил сеть По мнению экспертов владелец машины хотел выделится за счет необычного тюнинга, но вместо этого его автомобиль был назван «Цыганский Solaris».

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