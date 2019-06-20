Авто
Kia представила новый кроссовер SeltosКоммерсантъ 08:59
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка. Автомобиль получил дизайн в фирменном стиле современных моделей корейского автопроизводителя.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 18:02, Вашингтон
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,77% и по состоянию на 17:25 мск составила $64,15 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 10:43
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства
Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.
Обновлено в 12:43
Политика
Путин оправдал высокие зарплаты чиновников
Высокие зарплаты российских чиновников и руководителей госкомпаний обусловлены ситуацией на рынке труда и вызваны необходимостью нанимать на эти должности квалифицированных специалистов, заявил во время прямой линии президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:31
Политика
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено вчера в 14:49
Здоровье
Волгоградцам назвали 5 продуктов для идеального пищеварения
Авокадо Плод отличается уникальной комбинацией жиров и клетчатки, что способствует здоровью кишечника и поджелудочной железы.
Обновлено в 13:17
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Политика
Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Культура
Третьяковка открывает посвященную Тарковскому выставку в бывшем пространстве ЦДХ
Посвященный творчеству режиссера Андрея Тарковского проект "Свободный полет" откроет 21 июня выставочную программу Третьяковской галереи на новой площадке - в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском Валу.
Обновлено в 17:03
Экономика
Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление
Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Игры
Dota Underlords доступна на Android и iOS
Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука
Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 17:47
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено в 17:28
Политика
Зеленский отменил обязательную школьную форму
Обновлено в 12:49
Происшествия
Сыну генерала ФСБ вынесли приговор по делу о наркотиках
В Москве суд приговорил сына бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича Евгения к 10 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова
Обновлено в 12:40
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Футбол
«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру
Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере.
Обновлено в 17:54
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 13:51