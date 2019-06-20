Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер SeltosИзвестия 04:34

Новый кроссовер Kia Seltos появится в продаже на мировых рынках во второй половине 2019 года. 14 мая стало известно, что компании Kia Motors, Hyundai и хорватский автопроизводитель Rimac Automobili (Rimac) заключили партнерское соглашение о сотрудничестве в области разработки электромобилей.
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Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Авторевю12:17

Дорогой брат Hyundai Creta: Kia представила новый кроссовер Seltos

Российская газета12:16

Kia представила новый кроссовер Seltos

AutoNews03:40

Представлен кроссовер Kia Seltos, который появится в России

Motor06:01

Новый кроссовер Kia Seltos: подробности

Autorating.ru05:17

Kia Seltos удивил уровнем оснащения и двигателями

За рулем06:27

Kia официально представила глобальный кроссовер Kia Seltos

SpeedMeвчера в 23:10
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
Футбол

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Экономика

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Премьер Малайзии назвал расследование по MH17 антироссийским

Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что представленные результаты по делу о крушении рейса MH17 под Донецком политизированы и направлены против России.
Обновлено в 04:10
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Гаджеты

Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10

Обновлено в 12:11
Политика

Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии

В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян. Сама беседа продлилась четыре часа восемь минут.
Обновлено в 09:43
Футбол

«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче

Казанский «Рубин» на клубной базе в Соцгороде провёл товарищеский матч с «Нефтехимиком».
Обновлено в 12:46
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Финансы

Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Музыка

На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП

На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Россиянин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Пуи, занимающего 29-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из трех.
Обновлено в 12:40
Кино

Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого в новом российском фильме

Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье в свой новый фильм.
Обновлено в 11:13
Политика

Путин назвал условия сосуществования России и США

Россия и США смогут прийти к согласию только путем диалога и консенсуса, заявил президент РФ Владимир Путин, исключив силовой вариант развития событий.
Обновлено в 13:19
Экономика

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Нижегородской области шесть вагонов с углем сошли с рельсов

Обновлено в 08:27
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика

Украинская церковь опять раскололась и отменила Томос

Православную церковь Украины расколол почетный патриарх ПЦУ, получившая Томос от Константинопольского Вселенского патриархата на создание поместной церкви, и сделавшая Филарета почетным патриархом, попыталась помешать раскольникам провести свой собор.
Обновлено в 11:23
Общество

В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ

Выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена.
Обновлено в 08:29
Политика

Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Обновлено в 12:52
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