Авто

Kia представила новый компактный кроссоверAutoNews 05:07

Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка. Премьера автомобиля состоялась на мотор-шоу в Сеуле.
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Kia представила концепт нового глобального кроссовера

CarsWeek.ru08:26

KIA представила новые концепты из линейки SUV

Автостат05:16

Kia представила новый компактный кроссовер

AutoNews05:07

Два новых кроссовера Kia — большой и маленький

За рулем03:50

В Сеуле представили два новых концептуальных кроссовера Kia

Тарантас Ньюс01:58

Kia показала концепты следующего Mohave и абсолютно нового кроссовера

Российская газета01:30

Kia показала, как может выглядеть новый Mohave

Motor04:13
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Обновлено в 14:28
Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Общество

Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы

С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Ирина Аманти встала на защиту экс-возлюбленного Юлии Началовой

Обновлено в 09:05
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Обновлено в 20:07
Политика

Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Александр Цекало вывел в свет новую жену

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой второй половиной.
Обновлено в 03:08
Политика

Место депутата Госдумы от КПРФ получил Михаил Берулава

Центризбирком (ЦИК) на заседании передал мандат депутату красноярского заксобрания Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу господина Берулавы.
Обновлено вчера в 15:44
Авто

Aurus готовит гоночный автомобиль

Судя по тизеру, бренд Aurus получит весь спортивный автомобиль, созданный на болиде Oreca 07-Gibson LMP2.
Обновлено в 17:02
Общество

Ни денег, ни диплома. Сотни абитуриентов Югры остались у разбитого корыта

В Сургуте из-за действия лжеколледжа пострадали несколько сотен человек.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Вашингтоне перевернувшийся бензовоз парализовал движение на окружной

ДТП случилось на мосту через реку Потомак, соединяющем штаты Мэриленд и Виргиния Перевернувшийся бензовоз парализовал движение транспорта в Вашингтоне и его окрестностях, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:14
Общество

ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено в 08:00
Политика

Вынесение приговора Марии Бутиной состоится 26 апреля

Вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной в американском суде состоится 26 апреля.
Обновлено в 10:40
Наука

Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро

В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также причем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено в 14:02
Общество

Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Политика

Дания попросила учесть в маршруте СП-2 затопленное химическое оружие

Обновлено в 09:39
Футбол

Одриосола: «Бэйл идеально знает испанский, но стесняется его использовать»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением об одноклубнике Гарете Бэйле.
Обновлено в 16:22
Космос

Астронавты Хейг и Кук заменят аккумуляторы на внешней поверхности МКС

Обновлено в 18:11
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Космос

Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии

Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.
Обновлено вчера в 17:50
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников

39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
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