Авто

Kia показала салон нового кроссовераRusargument 02:40

Оформление руля повторяет стиль ранее показанного кроссовера Kia Stonic, где применили достаточно необычное решение для автомобиля. Новинка окажется крайне актуальной для россиян и появится в продаже уже в следующем году.
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Kia показала интерьер конкурента Hyundai Creta

Motor04:16

Kia показала салон нового кроссовера для России

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Kia показал интерьер нового городского кроссовера

За рулем02:55

Опубликованы эскизы интерьера нового кроссовера Kia

CarsWeek.ru02:44

KIA показала интерьер нового компактного кроссовера для России

Автостат02:11

Kia впервые показала скетчи салона нового кроссовера

ФАН04:10

Kia показала салон нового компактного кроссовера

Автоновости днявчера в 23:09
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Футбол

РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Хоккей

Россия победила США на ЧМ по хоккею

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Авто

Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb

Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Здоровье

Священники и сестры милосердия будут помогать пациентам столичных больниц

Ранее представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев сообщил, что в российской армии возродят институт сестер милосердия, которые будут проходить подготовку в Главном храме ВС РФ в парке "Патриот".
Обновлено в 09:09
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Политика

Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:10
Космос

Рогозин анонсировал высадку человека на Луну

Обновлено в 15:22
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:44
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие

США за 5 лет выделили на оборону Украины $1,1 млрд

«Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ», — говорится в сообщении.
Обновлено в 13:06
Экономика

Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Экономика

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Культура

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 7 по 16 июня

В этом году фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" пройдет в Москве на 43 площадках города, и соберет участников из 14 стран мира.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Сколько россиян погибло из-за врачебной ошибки

В основном в прошедшем году россияне умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака — 60% процентов умерших россиян погибли именно от этих недугов.
Обновлено в 11:23
Политика

Зеленский иронично раскритиковал украинских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме интернет-деятелей iForum 2019 раскритиковал коллег, отметив, что политики и высокие технологии — «это два совершенно разных мира».
Обновлено в 10:19
Происшествия

Россияне украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже

В Париже несколько мужчин, назвавшихся россиянами, украли бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн, сообщает France Bleu.
Обновлено в 13:31
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Кино

В сети появился тизер сериал про капитана корабля из «Звёздного пути»

Обновлено в 14:09
Экономика

Орешкин рассказал о несформированной модели роста экономики России

Экономическая модель, необходимая для обеспечения роста экономики России темпами выше 3% в год, до конца не сформирована, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ежегодной коллегии Минэкономразвития.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

SpaceX намерена судиться с ВВС США из-за конкурса по замене РД-180

Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, не предоставившие ей средства в рамках конкурса по замещению российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
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