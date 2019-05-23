Авто

Kia показала салон нового кроссовераRusargument 02:40

Оформление руля повторяет стиль ранее показанного кроссовера Kia Stonic, где применили достаточно необычное решение для автомобиля. Новинка окажется крайне актуальной для россиян и появится в продаже уже в следующем году.
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Салон нового кроссовера KIA для России рассекретили на живых фотографиях

CarsWeek.ru10:21

KIA показала интерьер нового кросса

CarsGuru.net07:25

Интерьер Volkswagen Golf 2020: забудьте о рендерах, перед вами реальный салон

AvtoVolgograda.ru21 мая в 08:08

KIA показала интерьер нового компактного кроссовера для России

Автостат02:11

Kia показал интерьер нового городского кроссовера

За рулем02:55

Kia показала салон нового компактного кроссовера

Автоновости днявчера в 23:09

Kia рассекретила салон нового кроссовера для России

Авторамблер03:55
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Общество

«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Суд в Москве продлил арест Абызова

Обновлено в 10:48
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео

Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Политика

ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Обновлено в 09:59
Политика

Нового лидера Палаты общин назначили в Британии

Бывший замминистра финансов Великобритании Мел Страйд назначен новым лидером Палаты общин британского парламента.
Обновлено в 09:15
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Экономика

«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского

«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
Политика

В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны

В США компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к годовщине окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Авто

Bosch оштрафовали за фальсификацию данных по выбросам

Напомним, что «дизельный скандал» разразился осенью 2015 года, когда немецкий концерн Volkswagen был обвинен в фальсификации экологических тестов и занижении показателей вредных выбросов от дизельных автомобилей.
Обновлено в 10:44
Политика

МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:35
Политика

Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении

Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Авто

Volvo отзывает в России автомобили двух моделей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах.
Обновлено в 08:12
Футбол

Самый возрастной игрок чемпионатов Европы завершил карьеру

Голкипер вошел в историю как самый возрастной игрок, принимавший участие в матчах чемпионатов Европы.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A70S получит камеру на 64 Мп

Обновлено в 09:05
Политика

Путин встретится с отставными губернаторами сегодня

Обновлено в 05:59
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Происшествия

В МВД рассказали о числе убитых в 2018 году полицейских

Единовременное пособие при получении сотрудником увечья составляет 2,562 млн рублей, общая сумма выплат за год — 1,314 млрд.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Авто

Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ

Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
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