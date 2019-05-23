Авто
Kia показала салон нового кроссовераRusargument 02:40
Оформление руля повторяет стиль ранее показанного кроссовера Kia Stonic, где применили достаточно необычное решение для автомобиля. Новинка окажется крайне актуальной для россиян и появится в продаже уже в следующем году.
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Интерьер Volkswagen Golf 2020: забудьте о рендерах, перед вами реальный салон
AvtoVolgograda.ru21 мая в 08:08
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество
«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию
На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Суд в Москве продлил арест Абызова
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео
Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Политика
ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады
Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Обновлено в 09:59
Политика
Нового лидера Палаты общин назначили в Британии
Бывший замминистра финансов Великобритании Мел Страйд назначен новым лидером Палаты общин британского парламента.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Экономика
«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского
«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
Политика
В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны
В США компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к годовщине окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Авто
Bosch оштрафовали за фальсификацию данных по выбросам
Напомним, что «дизельный скандал» разразился осенью 2015 года, когда немецкий концерн Volkswagen был обвинен в фальсификации экологических тестов и занижении показателей вредных выбросов от дизельных автомобилей.
Обновлено в 10:44
Политика
МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:35
Политика
Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении
Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Авто
Volvo отзывает в России автомобили двух моделей
Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах.
Обновлено в 08:12
Футбол
Самый возрастной игрок чемпионатов Европы завершил карьеру
Голкипер вошел в историю как самый возрастной игрок, принимавший участие в матчах чемпионатов Европы.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A70S получит камеру на 64 Мп
Обновлено в 09:05
Политика
Путин встретится с отставными губернаторами сегодня
Обновлено в 05:59
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Происшествия
В МВД рассказали о числе убитых в 2018 году полицейских
Единовременное пособие при получении сотрудником увечья составляет 2,562 млн рублей, общая сумма выплат за год — 1,314 млрд.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Авто
Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ
Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50