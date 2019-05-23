Авто

Kia показала салон нового кроссовераRusargument 02:40

Оформление руля повторяет стиль ранее показанного кроссовера Kia Stonic, где применили достаточно необычное решение для автомобиля. Новинка окажется крайне актуальной для россиян и появится в продаже уже в следующем году.
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Kia показала интерьер конкурента Hyundai Creta

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KIA показала интерьер нового компактного кроссовера для России

Автостат02:11

Kia показала салон нового кроссовера для России

AutoNews02:56

Опубликованы эскизы интерьера нового кроссовера Kia

CarsWeek.ru02:44

Kia показала салон нового компактного кроссовера

За рулем Кубаньвчера в 23:31

Kia показала салон нового компактного кроссовера

Автоновости днявчера в 23:09
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Технологии

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор

Обновлено в 06:45
Общество

«Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора

Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика

Порошенко прокомментировал заведенные на него уголовные дела

Порошенко считает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве в деятельность «Центрэнерго» на него возбудили в связи с началом кампании по выборам в парламент.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика

Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск

Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Хоккей

Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение ЧМ-2023

В Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФХР.
Обновлено в 06:01
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
Происшествия

Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»

Обновлено в 07:47
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Финансы

Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет

В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Политика

МИД обвинил США в попытках превратить Арктику в театр военных действий

Представитель Российской Федерации в Арктическом совете Николай Корчунов заявил, что новая линия Соединенных Штатов в Арктике нацелена на трансформацию региона в театр военных действий.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Авто

На УАЗе сменился генеральный директор

На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) на должность генерального директора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 07:15
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней

21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Парень пытался продать двух девятиклассниц в проституцию

В Подмосковье задержали 18-летнего уроженца Тамбовской области, который пытался продать двух несовершеннолетних девочек в качестве проституток.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Задержанные в самопровозглашённой Донецкой народной республике украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ.
Обновлено в 08:08
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Обозреватель The Hockey News: Кучеров проводит потрясающий турнир

Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о выступлении форварда сборной России Никиты Кучерова на чемпионате мира.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Политика

Иван Цецерский оставил пост главы Пскова

Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.
Обновлено в 06:58
Общество

Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей

Правительство РФ одобрило проект закона о выплатах на первого и второго ребенка семьям, чей доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
Обновлено в 07:51
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