Авто
Kia показала салон нового кроссовераRusargument 02:40
Оформление руля повторяет стиль ранее показанного кроссовера Kia Stonic, где применили достаточно необычное решение для автомобиля. Новинка окажется крайне актуальной для россиян и появится в продаже уже в следующем году.
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Технологии
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
«Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора
Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Политика
Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде
Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика
Порошенко прокомментировал заведенные на него уголовные дела
Порошенко считает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве в деятельность «Центрэнерго» на него возбудили в связи с началом кампании по выборам в парламент.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск
Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение ЧМ-2023
В Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФХР.
Обновлено в 06:01
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Обновлено в 07:47
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Финансы
Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет
В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Политика
МИД обвинил США в попытках превратить Арктику в театр военных действий
Представитель Российской Федерации в Арктическом совете Николай Корчунов заявил, что новая линия Соединенных Штатов в Арктике нацелена на трансформацию региона в театр военных действий.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Авто
На УАЗе сменился генеральный директор
На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) на должность генерального директора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 07:15
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней
21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Парень пытался продать двух девятиклассниц в проституцию
В Подмосковье задержали 18-летнего уроженца Тамбовской области, который пытался продать двух несовершеннолетних девочек в качестве проституток.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Задержанные в самопровозглашённой Донецкой народной республике украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ.
Обновлено в 08:08
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Обозреватель The Hockey News: Кучеров проводит потрясающий турнир
Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о выступлении форварда сборной России Никиты Кучерова на чемпионате мира.
Обновлено в 08:01
Политика
Иван Цецерский оставил пост главы Пскова
Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.
Обновлено в 06:58
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Правительство РФ одобрило проект закона о выплатах на первого и второго ребенка семьям, чей доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
Обновлено в 07:51