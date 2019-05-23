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Компания Kia рассекретила интерьер нового кроссовера для РоссииТарантас Ньюс 02:26

Корейский автопроизводитель представила первые официальные рендеры интерьера своего нового компактного кроссовера, который дебютирует на рынке России в 2020 году. Как сообщает пресс-служба KIA, официальная премьера новинки состоится уже этим летом в Корее.
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