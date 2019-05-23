Авто
Компания Kia рассекретила интерьер нового кроссовера для РоссииТарантас Ньюс 02:26
Корейский автопроизводитель представила первые официальные рендеры интерьера своего нового компактного кроссовера, который дебютирует на рынке России в 2020 году. Как сообщает пресс-служба KIA, официальная премьера новинки состоится уже этим летом в Корее.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Армия и оружие
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
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Российские ученые доказали, что «программа старения» существует
Российские ученые из Лаборатории моделирования биологических систем МФТИ в сотрудничестве с коллегами из Медицинского университета Арканзаса (США) провели исследования, по результатам которого установили наличие генетической программы, способной управлять процессом старения живых организмов.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
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Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
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Культура
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Обновлено вчера в 08:42
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Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
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Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Политика
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Общество
«Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора
Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика
Володин предложил обсудить безвизовый режим с Вьетнамом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о введении безвизового режима с Вьетнамом, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:31
Авто
Объявлена цена Renault Arkana для России
Утверждается, что Renault Arkana построен на модульной платформе, где 55% компонентов являются новыми для российского рынка, а оставшиеся, хоть и позаимствованы у уже существующих моделей, названы "зарекомендовавшими себя" и "проверенными временем".
Обновлено в 06:47
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Захарова отреагировала на закупки США нефти из Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Кино
Названа лучшая серия «Игры престолов»
Показанное в эпизоде сражение назвали амбициозным и, возможно, одним из лучших в сериале.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34