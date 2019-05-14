Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до РоссииРоссийская газета 01:30
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года. Название нового SUV держат в секрете, как и техническую составляющую автомобиля.
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Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за проблем с шасси
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Милан, вернулся во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет
Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:25
Интернет
Хакеры устанавливали программу-шпион на смартфоны с помощью WhatsApp
В WhatsApp обнаружили уязвимость, которая позволяет устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:54
Технологии
АЭС «Аккую» строят в соответствии с графиком
Строительство атомной электростанции "Аккую", которую в Турции возводит "Росатом", будет вестись в соответствии с требованиями безопасности, высочайшими стандартами качества и согласно графику, сказано в сообщении, распространенном проектной компанией "Аккую Нуклеар".
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары
Обновлено в 03:16
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Суд Петербурга запретил строительство отеля в устье Смоленки
Заявители требовали признать незаконными разрешение на строительство комплекса отелей "Корабли" на Васильевском острове.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Общество
Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку
Обновлено в 03:15
Экономика
Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза
Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018-2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3% до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
Обновлено в 06:21
Политика
Кремль оценил риски для России от торговой войны США и Китая
Торговая война между США и Китаем неизбежно окажет влияние на экономический климат всего мира и скажется в том числе и на России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:51
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Экономика
«Нафтан» стал выставлять штрафы за некачественную нефть
Белорусский «Нафтан» стал выставлять штрафы поставщикам из РФ за недопоставку качественной нефти в апреле.
Обновлено в 06:16
Политика
Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Пять юных гимнастов получили ожоги глаз на тренировке в Красноярске
Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пять воспитанников Центра спортивного развития в Красноярске получили ожоги глаз во время тренировки по художественной гимнастике, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Суд рассмотрит дела двух задержанных защитников сквера в Екатеринбурге
В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступили материалы административных дел в отношении двух участников стихийной акции в защиту сквера у Театра драмы Максима Скворцова и Николая Богданова.
Обновлено в 06:38
Кино
Дважды оскароносная Кейт Бланшетт отмечает юбилей
Список работ Кейт Бланшетт на сегодня состоит более чем из 40 фильмов.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
США предупредили об угрозе терактов во время «Евровидения»
Посольство США в Израиле на своем сайте предупредило об угрозе терактов во время проведения в Тель-Авиве музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 06:31
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев, защитник "Ростова" (Ростов-на-Дону) Евгений Чернов и хавбек московского ЦСКА Иван Обляков вошли в расширенный состав сборной России по футболу на июньские матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра, об этом сообщается в официальном микроблоге российской команды в Twitter.
Обновлено в 06:42
Футбол
ФК «Ростов» попросил навести порядок в департаменте судейства РФС
Футбольный клуб «Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза с требованием навести порядок, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Названы сроки достройки сервис-центра для российских вертолетов в Перу
Центр по ремонту вертолетов и тренажерный комплекс будут достроены в Перу в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба АО «Рособоронэкспорт».
Обновлено в 03:33
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Петербурге мужчина провалился в яму с горячей водой
Обновлено в 05:43
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 11:13