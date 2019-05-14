Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до РоссииРоссийская газета 01:30

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года. Название нового SUV держат в секрете, как и техническую составляющую автомобиля.

Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

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