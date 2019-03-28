Авто

Kia показала два новых полноприводных кроссовераНародные новости 14:13

Корейская компания Kia представила на автосалоне в Сеуле новый концепт Mohave Masterpiece и SP Signature. Оформление Mohave Masterpiece выполнено в стиле фирменной концепции "Улыбка тигра". Прототип автомобиля имеет радиаторную решетку характерной формы, а на передней панели есть четкое зонирование.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Сеуле представили два новых концептуальных кроссовера Kia

Тарантас Ньюс01:58

KIA представила новые концепты из линейки SUV

Автостат05:16

Kia показала, как может выглядеть новый Mohave

Motor04:13

Два новых кроссовера Kia — большой и маленький

За рулем03:50

Kia представила концепт нового глобального кроссовера

CarsWeek.ru08:26

Kia показала концепты следующего Mohave и абсолютно нового кроссовера

Российская газета01:30

Kia представила новый компактный кроссовер

AutoNews05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Авто

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей

Обновлено вчера в 07:36
Здоровье

Дни открытых дверей проведут столичные больницы в апреле

Дни открытых дверей по традиции проведут в апреле московские больницы в рамках проекта «Входите, открыто!».
Обновлено в 00:31
Политика

Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:59
Теннис

Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand

Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.
Обновлено в 19:01
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA

Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму

Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.
Обновлено в 19:18
Армия и оружие

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
Обновлено в 20:22
Гаджеты

Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфонов

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.
Обновлено в 03:57
Общество

Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы

С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов

Обновлено 26 марта в 18:27
Политика

США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд

Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43
Происшествия

Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией

По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.
Обновлено в 17:29
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован

Обновлено в 09:21
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Абызова посадили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Кино

«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате

Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол

УЕФА оштрафовал «Аякс» за поведение болельщиков

УЕФА наказал "Аякс" штрафом за поведение фанатов во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (4:1). Амстердамский клуб заплатит 23 тысячи евро, сообщает ad.nl.
Обновлено в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное