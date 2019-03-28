Авто

Kia показала два новых полноприводных кроссовераНародные новости 14:13

Корейская компания Kia представила на автосалоне в Сеуле новый концепт Mohave Masterpiece и SP Signature. Оформление Mohave Masterpiece выполнено в стиле фирменной концепции "Улыбка тигра". Прототип автомобиля имеет радиаторную решетку характерной формы, а на передней панели есть четкое зонирование.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Два новых кроссовера Kia — большой и маленький

За рулем03:50

KIA представила новые концепты из линейки SUV

Автостат05:16

Kia показала, как может выглядеть новый Mohave

Motor04:13

Kia представила концепт нового глобального кроссовера

CarsWeek.ru08:26

В Сеуле представили два новых концептуальных кроссовера Kia

Тарантас Ньюс01:58

Kia показала концепты следующего Mohave и абсолютно нового кроссовера

Российская газета01:30

Kia представила новый компактный кроссовер

AutoNews05:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Футбол

Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Обновлено в 15:27
Происшествия

Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Сын звезды сериала «Кадетство» годами избивал жену и тещу

Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено в 13:40
Игры

Gearbox анонсировала Borderlands 3

Студия Gearbox Software в рамках выставки PAX East 2019 анонсировала третью часть Borderlands.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка

Польский шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка, пишет местный информационный портал TVN24.
Обновлено в 14:03
Хоккей

Куликов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Российский защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов номинирован клубом на приз «Билл Мастертон Трофи», информирует официальный сайт лиги.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Обновлено в 15:11
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной

Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Общество

Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии

Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Политика

Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни

Обновлено вчера в 04:38
Происшествия

Абызова поместят в СИЗО «Лефортово»

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.
Обновлено вчера в 14:19
Общество

ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Политика

Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе

Обновлено в 05:31
Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:40
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Авто

Как китайский Geely спас немецкий smart

Обновлено в 11:13
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем

На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
Футбол

Участие Роналду в первом матче против «Аякса» находится под вопросом

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 13:27
Наука

Российские ученые выяснили, как точно измерить активность генов

Молекулярные биологи из России и Саудовской Аравии выяснили, как можно очень точно измерить уровень активности генов и раскрыть некоторые особенности их эволюции, наблюдая за так называемыми "CpG-светофорами".
Обновлено в 07:57
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Музыка

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA

Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено вчера в 10:57
Космос

Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде

Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме

Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.
Обновлено в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное