Авто

Kia показал концептуальный кроссовер Mohave MasterpieceИзвестия 03:10

Корейский автопроизводитель Kia представил на автосалоне в Сеуле (Южная Корея) новый концепт Mohave Masterpiece. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 28 марта.
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Kia представила концепт нового глобального кроссовера

CarsWeek.ru08:26

KIA представила новые концепты из линейки SUV

Автостат05:16

Kia показала концепты следующего Mohave и абсолютно нового кроссовера

Российская газета01:30

Два новых кроссовера Kia — большой и маленький

За рулем03:50

В Сеуле представили два новых концептуальных кроссовера Kia

Тарантас Ньюс01:58

Kia показала, как может выглядеть новый Mohave

Motor04:13

Kia представила новый компактный кроссовер

AutoNews05:07
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Космос

Памятник Гагарину установили в Израиле

Обновлено в 12:55
Театры

Первый национальный театр получит сцену в Москве

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено в 10:43
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Обновлено в 01:57
Происшествия

Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией

По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Украина стала еще одним «перевозчиком смерти» в Сирию и Йемен

Украина занимается доставкой вооружений, которые используются в войне в Сирии и Йемене, где погибло около полумиллиона человек.
Обновлено в 06:43
Экономика

Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

«Появившиеся в СМИ сообщения, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединённого Королевства, не соответствуют действительности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФНС.
Обновлено в 08:49
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Обновлено в 17:25
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета

Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено в 14:16
Общество

«Не мы для народа, а народ для нас»: председатель сахалинского арбитражного суда запутался в формулировках правосудия

Председатель Сахалинского арбитражного суда Александр Шилов, выступая 28 марта с отчетным докладом на итоговой конференции судей, намеревался, очевидно, показать высший пилотаж ораторского искусства, украсив свою речь цитатами о правосудии.
Обновлено в 18:02
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку

Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".
Обновлено в 16:01
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Александр Цекало вышел в свет с новой женой впервые после свадьбы

Телеведущий Александр Цекало сыграл четвертую свадьбу и впервые после этого знаменательного события посетил публичное мероприятие – вручение кинопремии «АПКиТ» - вместе со своей избранницей.
Обновлено в 03:19
Здоровье

«Я и умереть-то не имею права». Бывший милиционер Николай Тупик лишился возможности ходить по вине государства

Операция должна была позволить мужчине безболезненно ходить, но эффект оказался обратным — ходить он теперь не может вовсе.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Игры

Gearbox анонсировала Borderlands 3 и показала первый трейлер

На бостонской конференции PAX East 2019 студия Gearbox анонсировала Borderlands 3, находящуюся в разработке уже больше пяти лет.
Обновлено в 15:50
Происшествия

На севере Италии столкнулись два поезда, пострадали 50 человек

Обновлено в 17:47
Футбол

Иванович: готов еще продержаться несколько лет на высоком уровне

Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что готов еще несколько лет играть на высоком уровне.
Обновлено в 17:53
Общество

ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения

Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о запуске проекта по обновлению стандартов работы служб занятости населения, сообщает пресс-служба ОНФ.
Обновлено в 15:22
Политика

Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции

"За августовскими манипуляциями 2018 года на валютном рынке Турции стоят попытки ряда стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару", - заявил Эрдоган.
Обновлено в 07:29
Политика

В Киргизии Путину подарили коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил орловского скакуна и щенка тайгана президенту России Владимиру Путину, находящемуся в Бишкеке с государственным визитом, пишут киргизские СМИ.
Обновлено в 10:52
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Политика

Зеленский не задекларировал виллу в Италии

Обновлено в 11:59
Здоровье

Младенец из Прикамья может спасти сотни детей от смертельной болезни

Обновлено в 08:16
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Общество

Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
Обновлено в 14:09
Общество

Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы

С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
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