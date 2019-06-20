Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер SeltosИзвестия 04:34
Новый кроссовер Kia Seltos появится в продаже на мировых рынках во второй половине 2019 года. 14 мая стало известно, что компании Kia Motors, Hyundai и хорватский автопроизводитель Rimac Automobili (Rimac) заключили партнерское соглашение о сотрудничестве в области разработки электромобилей.
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Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30
Политика
Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Политика
Полиция разогнала митинг у здания парламента Грузии
В МВД Грузии призывали демонстрантов разойтись, позже полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, протестующих ненадолго оттеснили от парламента, но спустя некоторое время они вернулись к зданию.
Обновлено в 18:05
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан
Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.
Обновлено в 12:54
Экономика
Стали известны положения новой пенсионной системы ИПК
РБК пишет об основных положениях разрабатываемой правительством системы ИПК - индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 00:15
Технологии
В России отметили рекордный рост мобильного интернет-трафика
Специалисты отмечают, что в том что растет трафик и снижается количество голосовых звонков есть связь, ведь пользователи стали больше общаться в мессенджерах и через них осуществлять голосовые звонки.
Обновлено в 08:26
Общество
Президент рассказал о решении увеличить пособия на детей
Во время прямой линии 20 июня президенту Владимиру Путину поступило немало вопросов о пособии на детей возрастом от полутора до трех лет, сумма которого не менялась с 1994 года и составляет 50 рублей.
Обновлено в 06:33
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, велосипедист, мужчина примерно 55-ти лет, выехал на "зебру", где его сбила автоледи, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Общество
СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Наука
Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться
Обновлено в 15:59
Культура
Николай Фоменко получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил актёру, телеведущему и музыканту Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено в 18:38
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Руперт Мердок перенес пневмонию
Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Здоровье
В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных
Ветеринарный эпидемиолог Городского университета Гонконга утверждает, что это самая крупная эпидемия среди животных в истории.
Обновлено в 12:40
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15
Общество
Плохой вкус чиновников отбросил Екатеринбург в прошлое
Разные подходы к благоустройству превращают Екатеринбург в город контрастов.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей
Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 19:20
Общество
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Николая Дроздова
Обновлено в 13:17
Политика
Сухум намерен наказать грузинского депутата за убийства в Абхазии
Сухум примет необходимые действия по привлечению к отвественности грузинского депутата Акакия Бобохидзе за убийства, совершённые им на территории Абхазии.
Обновлено в 13:27