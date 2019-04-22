Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера SoulИзвестия 06:42
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 22 апреля в редакцию «Известий». Продажи модели в России стартуют 3 июня 2019 года.
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Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Обновлено в 06:26
Транспорт
Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:52
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика
Лолита Милявская о Зеленском: Украина потеряла хорошего комика
Звезда высказала надежду, что ее родина в его лице обрела «классного» политика, но потеряла отличного комика и артиста.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Реал» хочет отдать Бэйла в аренду
Обновлено в 10:35
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Авто
Новый седан Chevrolet Onix Redline предложат по цене Lada Vesta Sport
Новый седан Chevrolet Onix Redline, который вот-вот выйдет на китайский рынок, концерн General Motors оценил минимум в 96 900 юаней (около 900 тыс. рублей, т.е. по цене российской LADA Vesta Sport).
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск
Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Общество
В России дачников штрафуют за теплицы
Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили
Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Обновлено в 10:38
Наука
Картинка в руках обманула «умные» камеры видеонаблюдения
Специалисты из Лёвенского католического университета показали, как легко обмануть компьютерное зрение, а для этого они использовали картинку с изображенными на ней людьми.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто
Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 09:30
Наука
Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина
Обновлено в 04:50
Происшествия
Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру
Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Гаджеты
MSI GT75 9SG Titan: мощный игровой ноутбук с процессором Intel Core i9-9980HK
Обновлено в 07:57
Футбол
Томас Тухель: «Могли забить „Монако“ и больше»
В составе победителей хет-трик сделал Кильян Мбаппе, у гостей забил Александр Головин. Все о чемпионате Франции - здесь.
Обновлено вчера в 20:15
Финансы
Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals
6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.
Обновлено в 09:05
Футбол
Чалов собрал команду мечты из мировых звезд
Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал свой вариант состава команды мечты, куда вошли лучшие футболисты по мнению форварда.
Обновлено в 11:29
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Гаджеты
К выпуску готовится загадочный смартфон Nokia с кодовым именем Wasp
Ходят слухи, что под кодовым именем Wasp может скрываться модель Nokia 5.2. Анонс смартфона может состояться в текущем квартале.
Обновлено в 01:19