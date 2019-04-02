Авто
Kia назвала стоимость нового ProCeed для рынка РоссииДни24 08:30
Корейская компания Kia назвала стоимость своего нового ProCeed: shooting brake. Новинка появится на рынке России уже в конце апреля, ее цена будет составлять от 1 млн 519 тысяч рублей до 1 млн 999 тысяч рублей. Об этом заявили официальные дилеры корейского автопроизводителя Kia.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
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