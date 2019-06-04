Авто

Kia назовет новый кроссовер SeltosКоммерсантъ 04:05

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года. Автомобиль будет назван Kia Seltos — в честь героя древнегреческой мифологии сына Геркулеса Кельта, отличавшегося смелым и твердым характером.
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KIA раскрыла название нового кроссовера

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Имя для нового кроссовера Kia позаимствовали из мифологии

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KIA раскрыла название нового кроссовера, который появится в России

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Новый глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне

Автоновости дня00:39
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:12, Ашберн
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Обновлено в 09:05
Политика

Украина в Гааге обвиняет РФ в непредотвращении финансирования терроризма

По словам украинской стороны, Киев обвиняет Москву в нарушении статей о широкой правовой взаимопомощи и предотвращении финансирования терроризма.
Обновлено в 08:10
Общество

20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Политика

Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

США ужесточили санкции против Кубы

США ужесточили санкции в отношении Кубы. Отныне американцам запрещены групповые поездки на остров.
Обновлено в 09:45
Наука

Губки накапливают ДНК морских видов

Обновлено в 06:51
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:17
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

Киллер на мотоцикле застрелил мужчину на подходе к зданию ТЦ. В поселке Поварово Солнечногорского района во вторник, 4 июня, был убит директор торгового центра.
Обновлено в 08:30
Политика

В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
Обновлено в 03:15
Происшествия

На трассе М5 в Кузнецке устранены последствия смертельного ДТП

Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Кузнецке полностью восстановили.
Обновлено в 08:35
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Общество

Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные

Обновлено в 09:44
Энергетика

«Роснефть» вызвалась помочь «Газпрому» заполнить «Силу Сибири»

"Роснефть" обладает значительными запасами газа и может помочь "Газпрому" в заполнении газопровода "Сила Сибири".
Обновлено в 08:42
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Обновлено вчера в 12:34
Единоборства

Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Политика

В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin»

В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Обновлено в 07:27
Общество

Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу

Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
Обновлено в 06:59
Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество

Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет

Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.
Обновлено в 05:41
Общество

Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу

Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
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