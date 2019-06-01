Авто
Kia назовет новый кроссовер SeltosКоммерсантъ 04:05
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года. Автомобиль будет назван Kia Seltos — в честь героя древнегреческой мифологии сына Геркулеса Кельта, отличавшегося смелым и твердым характером.
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ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
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Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 04:02
Экономика
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн
Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
В России появится новый вид алиментов на детей
Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине
Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Минздрав отчитался об увеличении зарплат медработникам в 2018 году
В сообщении пресс-службы Минздрава утверждается, что данные Росстата иллюстрируют выполнение целевых показателей, прописанных в майском указе президента, во всех 85 субъектах РФ по зарплате среднего медицинского персонала и в 81 субъекте страны по оплате труда младшего медицинского персонала.
Обновлено вчера в 15:30
Игры
Утечка: новая Fable станет сюжетным продолжением оригинальной трилогии
На Reddit 3 июня появился пост с описанием сюжета и геймплейных подробностей новой части Fable от Playground Games, однако автор публикации быстро удалил своё сообщение и аккаунт.
Обновлено в 04:13
Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Происшествия
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой
Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Путешествия
Опубликован рейтинг авиакомпаний РФ с самой вкусной едой на борту
Лидер рейтинга стала авиакомпания S7 Airlines, которая кормит пассажиров при перелетах любой дальности.
Обновлено в 01:29
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Политика
Китай считает оскорблением заявление Помпео о Тяньаньмэне
В посольстве КНР в Вашингтоне назвали слова главы Госдепа оскорблением всего китайского народа и серьёзным нарушением норм международного права, а также выразили решительный протест против этих заявлений.
Обновлено в 04:54
Энергетика
Сечин запустил добычу на Западно-Эргинском месторождении
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и акционеры «Роснефти» запустили добычу на Западно-Эргинском месторождении.
Обновлено в 05:03
Здоровье
В Приморье сотрудники травмпункта заочно похоронили пациентку
Поужинав, медики обработали женщине рану, сделали прививку от столбняка под лопатку, выписали лекарство и отметили, что в Приморье давно не наблюдалось случаев бешенства.
Обновлено в 02:06
Религия
Мусульмане начинают отмечать праздник разговения Ураза-байрам
Празднование Ураза-байрама проходит в течение трех дней.
Обновлено в 04:31
Наука
Редактирование генома может сокращать продолжительность жизни
Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33