Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для РоссииРоссийская газета 05:00

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты. Так, например, стало известно, что на рынке США новый кроссовер Kia будет продаваться под именем Seltos.
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Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

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Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
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Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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Авто

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РПЦ отреагировала на мироточение могильного креста Началовой

В РПЦ прокомментировали сообщения СМИ о том, что могильные крест певицы Юлии Началовой якобы замироточил.
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«Если не принимать, я умру»: фигуристка Слуцкая рассказала о борьбе с серьезной болезнью

Обновлено в 12:25
Политика

На Украине узаконили «поэток» и «членкинь»

На Украине с 3 июня вступят в силу новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов.
Обновлено в 12:03
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В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
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На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
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ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ЦБ РФ назвал основные риски для финансовой стабильности России, в числе которых - замедление мирового роста, высокая долговая нагрузка граждан на фоне падения доходов и высокие темпы роста розничного кредитования.
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Оставленных в люберецком хостеле детей передадут в замещающую семью

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Экономика

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Авто

Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов

Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
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Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
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Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

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Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
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