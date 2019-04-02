Авто

Kia ProCeed в России будет стоить от 1,6 млн рублейКоммерсантъ 07:04

Компания Kia назвала стоимость нового ProCeed на российском рынке — автомобиль будет стоить от 1,6 млн руб. В продажу новинка выйдет только в топовых версиях GT-Line и GT.
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KIA Proceed получила российский ценник и две спортивные версии

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Kia объявила цены на ProCeed: shooting brake оценили в 1,5 млн рублей

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До России добрался самый дорогой и мощный Kia Ceed: шутинг-брейк за 2 миллиона

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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

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Лидеру Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит перенести операцию по замене сердечного клапана.
Обновлено вчера в 12:48
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Индия и Пакистан обстреливают позиции друг друга в Кашмире

Обновлено в 05:07
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии на Малашенко

Журналистка Божена Рынска сообщила, что взяла фамилию мужа, сооснователя НТВ Игоря Малашенко, который умер в конце февраля.
Обновлено в 06:03
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 08:12
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
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Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
Единоборства

Нурмагомедов назвал соперников на бой мечты и честный поединок

Обновлено в 07:24
Общество

Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Экономика

Росгосстрах банк может быть частично приватизирован в 2022 году

Росгосстрах банк, входящий в группу банка "Открытие", может быть частично приватизирован в 2022 году, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 06:42
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Футбол

Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский суд

Обновлено в 05:21
Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрыв

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика

В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова

В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Экономика

В России детские игрушки могут подорожать на 20%

В Ассоциации индустрии детских товаров рассчитали, что введение в России подобной экспертизы может привести к подорожанию игрушек на 20%.
Обновлено в 02:52
Энергетика

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:20
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Технологии

«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»

Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Общество

В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика

В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
Обновлено в 06:40
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Экономика

Матвиенко высказалась за запрет микрокредитов под залог жилья

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить микрофинансовым организациям получать кредиты под залог жилья на законодательном уровне, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Политика

В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.
Обновлено в 05:02
Наука

Обнаружен новый способ защиты от комаров с помощью музыки

Учёные заявили, что музыка в жанре дабстеп помогает защититься от комаров.
Обновлено вчера в 11:35
Спорт

Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 07:20
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