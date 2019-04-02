Авто
Kia ProCeed в России будет стоить от 1,6 млн рублейКоммерсантъ 07:04
Компания Kia назвала стоимость нового ProCeed на российском рынке — автомобиль будет стоить от 1,6 млн руб. В продажу новинка выйдет только в топовых версиях GT-Line и GT.
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
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Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
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В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
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Происшествия
В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрыв
В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Экономика
В России детские игрушки могут подорожать на 20%
В Ассоциации индустрии детских товаров рассчитали, что введение в России подобной экспертизы может привести к подорожанию игрушек на 20%.
Обновлено в 02:52
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
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Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Происшествия
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Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
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«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»
Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
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Общество
В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика
В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
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Общество
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Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
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Учёные заявили, что музыка в жанре дабстеп помогает защититься от комаров.
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Спорт
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России в Тюмени.
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