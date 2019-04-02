Kia ProCeed в России будет стоить от 1,6 млн рублейКоммерсантъ 07:04

Компания Kia назвала стоимость нового ProCeed на российском рынке — автомобиль будет стоить от 1,6 млн руб. В продажу новинка выйдет только в топовых версиях GT-Line и GT.

Kia ProCeed в России будет стоить от 1,6 млн рублей

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