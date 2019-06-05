Футбол
Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»Нева Спорт 04:41
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина намерена увеличить грудь
Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Политика
Матвиенко: Россия до середины июня примет решение о возвращении в ПАСЕ
Россия до середины июня примет решение о возможности своего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 07:00
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Хоккей
«Лада» обменяла Ивана Романова в «Локомотив»
В результате обмена на денежную компенсацию в «Локомотив» из «Лады» вернулся нападающий Иван Романов, информирует официальный «твиттер» ярославского клуба.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Административное здание горит на востоке Москвы
Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Общество
В Подмосковье создадут шесть тысяч дополнительных ясельных мест
Порядка шести тысяч дополнительных ясельных мест создадут в 2019 году в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.
Обновлено в 08:50
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Магнитогорске шквалистый ветер сорвал крышу с «Почты России»
Крышу двухэтажного здания «Почты России» на улице Вокзальной сорвал ветер, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 09:06
Политика
Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину
Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.
Обновлено в 09:16
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина в среду во время работы в Советском административном округе после сильного ливня, пытаясь перепрыгнуть большую лужу, упала, но отнеслась к произошедшему с иронией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Обновлено в 06:07
Политика
Опрос выявил отношение украинцев к вступлению в ЕС и НАТО
При ответе на вопрос о выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% поддержали вступление в ЕС, 24% проголосовали за равноудаленность от России и Запада, 10% сочли правильным вступление в Таможенный союз.
Обновлено в 08:17
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено 03 июня в 10:12
Теннис
Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Экономика
Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд
Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании "Финвижн" Артема Аветисяна к "Восточному", введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в "Финвижн" и инвестфонде Baring Vostok.
Обновлено в 08:22
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Технологии
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой
В работе электронного почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, сообщают специализированные ресурсы.
Обновлено в 09:46
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32
Технологии
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G в Петербурге
Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55