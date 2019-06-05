Футбол
Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»Нева Спорт 04:41
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Технологии
Москва форсирует тестирование 5G
Комиссия может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен до 27,5 ГГц) и протестировать такие сети на территории спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-сити».
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Технологии
Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ через сервис во «ВКонтакте»
Как говорится в сообщении сoцсети, благодаря сервису "Результаты ЕГЭ" пользователи смогут настроить уведомления о статусе экзамена или узнать баллы.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Футбол
Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Общество
Правительство Прикамья купит 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку
Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Обновлено в 05:43
Общество
Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом
Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
Обновлено в 07:32
Футбол
Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на должность президента Международной федерации футбола, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 05:44
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына Романа на фотографии, опубликованной в соцсети Instagram.
Обновлено в 08:05
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Культура
Выставка в память об оперной певице Елене Образцовой пройдет в Москве
Образцова записала более 50 дисков на крупнейших студиях грамзаписи, в частности, "ЕМІ" и "Мелодия".
Обновлено в 08:21
Происшествия
Найденный в пакете в парке Петербурга младенец был убит
Экспертиза определила причины смерти младенца, которого 27 мая нашли в пакете в парке политехнического университета в Петербурге.
Обновлено в 07:27
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Культура
«Россия 24» решила разоблачить ошибки «Чернобыля», но ошиблась сама
Авторы программы о неточностях в сериале "Чернобыль", вышедшей на телеканале "Россия 24", допустили фактическую ошибку.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок
Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся.
Обновлено в 05:05
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Технологии
«Связной» и «Евросеть» объединили в один бренд
Евросеть прекращает существование По всей видимости, дела у "Связного" и "Евросети" идут всё хуже: если ещё 10 лет назад россияне в большинстве своём покупали там телефоны и прочую технику, то сейчас розничные продажи переехали в онлайн и крупнейшие сети.
Обновлено в 08:10