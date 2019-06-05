Футбол

Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»Нева Спорт 04:41

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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«Ювентус» согласовал контракт с Кьезой, осталось договориться с «Фиорентиной»

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