Футбол
«Кьево» вылетел из Серии А по итогам сезонаREGNUM 00:19
"Кьево" стал первой командой в текущем сезоне чемпионата Италии по футболу, которая вылетела из Серии А. После поражения от "Наполи" в 32-м туре чемпионата "Кьево" потерял теоретические шансы на сохранение места в высшем итальянском дивизионе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
У ингушского правозащитника Магомеда Муцольгова идет обыск
Позднее адвокат Калой Ахильгов сообщил в Twitter, что у Муцольгова идет обыск. Он предположил, что правозащитник будет задержан.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский ждет Порошенко только 19 апреля
Предложение встретиться на "Олимпийском" 19 апреля - в последнюю пятницу перед днем голосования, как и предполагает закон, - Зеленский озвучил еще 3 апреля, и Порошенко этот вызов принял.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Амурской области обрушился балкон вместе с женщиной
В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон четырехэтажного дома, когда на нем находилась женщина.
Обновлено в 05:06
Политика
ФСИН не одобрила условно-досрочное освобождение Карауловой
Обновлено в 04:03
Политика
В МИД РФ назвали условия для погашения долга перед Советом Европы
Россия погасит задолженность перед Советом Европы, если будут восстановлены права российской делегации в ПАСЕ и отменены дискриминационные меры.
Обновлено в 04:49
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Сергей Полунин вышел в свет с новой девушкой
На премии Crocus Fitness Awards, где вручают награды за достижения в области спорта и здорового образа жизни, Полунин стал лауреатом особой номинации Best of the best.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве эвакуировали спортивную школу из-за найденного снаряда
Порядка 220 человек эвакуировали в понедельник днем из спортивной школы на западе Москвы после обнаружения предмета, похожего на снаряд, опасное место оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:49
Космос
Открытия не получилось: Фотография черной дыры не стала началом «новой физики»
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Омске семеро пострадали при столкновении маршрутки и бетономешалки
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства крупного ДТП с маршрутным микроавтобусом в Омске, в результате которого пострадали семеро пассажиров.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Что сначала стоит сделать при выявлении рака: «химию» или операцию?
Отвечает хирург-онколог Андрей Павленко: – Это решение должно быть коллегиальным.
Обновлено в 04:07
Авто
Новый Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Кроссовер Toyota RAV4, недавно вернувшийся на японский рынок, получил сразу четыре новые версии.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Наука
В России создан препарат, повышающий эффективность терапии рака
Казанский федеральный университет и компания "Татхимфармпрепараты" впервые представили лекарство от артрита и добавку, которая повышает эффективность терапии против большинства видов рака.
Обновлено вчера в 22:34
Спорт
Бьёрндален считает, что Шипулин слишком рано ушел из биатлона
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьёрндален считает, что россиянин Антон Шипулин слишком рано завершил спортивную карьеру.
Обновлено в 05:58
Общество
В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов»
В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов».
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом
В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Общество
Российские священники получают зарплату до миллиона рублей
Примерный реестр выглядит так: в областном центре рядовой священник может получать от 20 до 200 тысяч рублей; если священник начинающий, то его месячный доход будет около 35 тысяч рублей.
Обновлено в 02:36
Общество
ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности
Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4, результат которого составил 2 970 единиц, что на 8,6% меньше, чем годом ранее (3 248 авто).
Обновлено в 00:47
Общество
Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT
Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии заподозрили в слежке за Россией
Обновлено вчера в 22:43