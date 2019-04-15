«Кьево» вылетел из Серии А по итогам сезонаREGNUM 00:19

"Кьево" стал первой командой в текущем сезоне чемпионата Италии по футболу, которая вылетела из Серии А. После поражения от "Наполи" в 32-м туре чемпионата "Кьево" потерял теоретические шансы на сохранение места в высшем итальянском дивизионе.

«Кьево» вылетел из Серии А по итогам сезона

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