Футбол

«Кьево» вылетел из Серии А по итогам сезонаREGNUM 00:19

"Кьево" стал первой командой в текущем сезоне чемпионата Италии по футболу, которая вылетела из Серии А. После поражения от "Наполи" в 32-м туре чемпионата "Кьево" потерял теоретические шансы на сохранение места в высшем итальянском дивизионе.
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«Кьево» покинул Серию А

Газета.Ru01:44

«Кьево» вылетел из Серии А

Soccer.ru01:43

«Кьево» вылетел из Серии А

Чемпионатвчера в 23:20

«Кьево» вылетел из серии А

Матч ТВвчера в 23:50

«Кьево» официально вылетел из Серии А

Sport24.ruвчера в 22:08

«Кьево» вылетел из серии А

Спорт-Экспрессвчера в 20:29

«Кьево» вылетел из серии А после 11 сезонов в лиге

Sports.ruвчера в 16:26
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Армия и оружие

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

В Петербурге на судне на Канонерском острове произошел пожар

Пожар произошел на судне на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 02:55
Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Наука

Ученые опровергли миф о древнеегипетских женщинах

Научные сотрудники из Альбертского университета изучили останки древней египтянки, обнаруженные в некрополе Мендеса в 70-х, и выяснили, что она владела традиционно мужской профессией и делала бытовые предметы из папируса.
Обновлено в 02:16
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Культура

Телестройку «Дом-2» скоро закроют

Обновлено вчера в 22:24
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на «Олимпийском»

Как известно, в воскресенье, 14 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Тампу» и повел в серии 3-0

Единственный гол за "Тампу" оформил Ондржей Палат. "Блю Джекетс" лидируют в серии со счетом 3-0.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде

Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Дом Магомеда Муцольгова окружила полиция

Полиция окружила дом главы правозащитной организации «МАШР» («Мир») Магомеда Муцольгова.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Вынесен приговор забайкальцу, силой напоившему жену уксусной кислотой

Обновлено в 01:22
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Путешествия

Российский бизнесмен открывает в Эстонии аквапарк для петербуржцев

Обновлено в 02:56
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Андрей Чибис назначил себе нового вице-губернатора

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, которое уже стало привычным по понедельника в 8 утра, принесло новости о кадровых перестановках Так, Андрей Чибис сообщил, что новым врио вице-губернатора Мурманской области стала Мария Дерунова.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено вчера в 03:31
Футбол

Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина на матче с «Зенитом»

Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Мусульмане и праворадикалы устроили беспорядки в Копенгагене

Акция праворадикалов в мусульманском квартале в Копенгагене привела к беспорядкам, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Космос

Состоялся запуск самого большого самолета в мире

Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
Обновлено 13 апреля в 14:37
Футбол

Жоау Феликс: «Успехи на поле помогают мне с девушками»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс признался, что пользуется популярностью у противоположного пола.
Обновлено в 00:00
Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Обновлено в 01:32
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Наука

Силовые тренировки продлевают жизнь

Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено вчера в 03:22
Кино

HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» (Game of Thrones).
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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