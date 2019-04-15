Футбол
«Кьево» вылетел из Серии А по итогам сезонаREGNUM 00:19
"Кьево" стал первой командой в текущем сезоне чемпионата Италии по футболу, которая вылетела из Серии А. После поражения от "Наполи" в 32-м туре чемпионата "Кьево" потерял теоретические шансы на сохранение места в высшем итальянском дивизионе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
В Петербурге на судне на Канонерском острове произошел пожар
Пожар произошел на судне на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 02:55
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Наука
Ученые опровергли миф о древнеегипетских женщинах
Научные сотрудники из Альбертского университета изучили останки древней египтянки, обнаруженные в некрополе Мендеса в 70-х, и выяснили, что она владела традиционно мужской профессией и делала бытовые предметы из папируса.
Обновлено в 02:16
Общество
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Культура
Телестройку «Дом-2» скоро закроют
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на «Олимпийском»
Как известно, в воскресенье, 14 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Тампу» и повел в серии 3-0
Единственный гол за "Тампу" оформил Ондржей Палат. "Блю Джекетс" лидируют в серии со счетом 3-0.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде
Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Дом Магомеда Муцольгова окружила полиция
Полиция окружила дом главы правозащитной организации «МАШР» («Мир») Магомеда Муцольгова.
Обновлено в 02:30
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Андрей Чибис назначил себе нового вице-губернатора
Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, которое уже стало привычным по понедельника в 8 утра, принесло новости о кадровых перестановках Так, Андрей Чибис сообщил, что новым врио вице-губернатора Мурманской области стала Мария Дерунова.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой
Обновлено вчера в 03:31
Футбол
Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина на матче с «Зенитом»
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Мусульмане и праворадикалы устроили беспорядки в Копенгагене
Акция праворадикалов в мусульманском квартале в Копенгагене привела к беспорядкам, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Космос
Состоялся запуск самого большого самолета в мире
Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
Обновлено 13 апреля в 14:37
Футбол
Жоау Феликс: «Успехи на поле помогают мне с девушками»
Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс признался, что пользуется популярностью у противоположного пола.
Обновлено в 00:00
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено вчера в 03:22
Кино
HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» (Game of Thrones).
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45