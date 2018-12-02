Футбол

«Кьево» сыграл вничью с «Лацио»
Матч ТВ
13:55

В концовке ни одной из команд не удалось поразить ворота, и встреча завершилась вничью. «Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Лацио» и сборной Италии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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