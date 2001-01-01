«Кьево» продал еще двух защитниковМатч ТВ 01:23

25-летний итальянец Бани в прошлом сезоне провел 31 матч за «Кьево». 24-летний поляк Ярошиньский принял участие в 20 встречах. Ранее «Кьево» покинули еще два игрока обороны: Фабио Депаоли ушел в «Сампдорию», а Фабрицио Каччаторе — в «Кальяри».

«Кьево» продал еще двух защитников

Политика Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке, передает РИА "Новости".

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору алкоголя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Футбол Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ» Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Единоборства Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Футбол В «Реале» намекнули, что клуб пытался подписать Месси Директор «Реала» Херонимо Фарре отметил, что клуб никогда не мог реально рассчитывать на подписание лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

Здоровье Армянские фермеры лишились скота после вспышки бруцеллеза Вспышка бруцеллеза зафиксирована в двух селах Вайоцдзорской области.

Армия и оружие США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.

Армия и оружие О риске ядерной войны предупредил National Interest Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.

Экономика Джаред Кушнер раскрыл детали плана Трампа по Ближнему Востоку Экономический план администрации Трампа на Ближнем Востоке предполагает вложений на 50 млрд долларов.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.

Космос NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.

Политика Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.

Экономика В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.

Интернет Windows Terminal от Microsoft уже можно установить на Windows 10 Хотя разработчики скомпилировали и применяли Windows Terminal из кода, доступного на GitHub, Microsoft сегодня выпустила установщик доступный для скачивания через Windows Store.

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.