Футбол
«Кьево» продал еще двух защитниковМатч ТВ 01:23
25-летний итальянец Бани в прошлом сезоне провел 31 матч за «Кьево». 24-летний поляк Ярошиньский принял участие в 20 встречах. Ранее «Кьево» покинули еще два игрока обороны: Фабио Депаоли ушел в «Сампдорию», а Фабрицио Каччаторе — в «Кальяри».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
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Обновлено в 02:00
Армия и оружие
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Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 11:36
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В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
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400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
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Армия и оружие
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Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
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В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено вчера в 06:25
Экономика
Джаред Кушнер раскрыл детали плана Трампа по Ближнему Востоку
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NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
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2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
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Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
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Экономика
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Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Интернет
Windows Terminal от Microsoft уже можно установить на Windows 10
Хотя разработчики скомпилировали и применяли Windows Terminal из кода, доступного на GitHub, Microsoft сегодня выпустила установщик доступный для скачивания через Windows Store.
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Беременная Катя Колисниченко: «Я помирилась с сестрой, но о ссоре стараюсь не вспоминать»
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Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59