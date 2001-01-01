Футбол
«Кьево» продал еще двух защитниковМатч ТВ 01:23
25-летний итальянец Бани в прошлом сезоне провел 31 матч за «Кьево». 24-летний поляк Ярошиньский принял участие в 20 встречах. Ранее «Кьево» покинули еще два игрока обороны: Фабио Депаоли ушел в «Сампдорию», а Фабрицио Каччаторе — в «Кальяри».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную
Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи стали громом сред ясного неба для поклонников пары.
Обновлено вчера в 18:20
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
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Политика
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.
Обновлено 21 июня в 09:25
Происшествия
Участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве
Уточняется, что мужчина был задержан. Ранее сообщалось, что гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Футбол
«Спартак» поздравил Ташаева с днем рождения
«Спартак» поздравил полузащитника команды Александра Ташаева с днем рождения. 23 июня футболисту исполнилось 25 лет.
Обновлено в 04:15
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших боевых вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космические силы Российской Федерации получили два новейших вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник».
Обновлено в 03:41
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике
Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Здоровье
В семи районах Волгоградской области состоится диспансеризация жителей
Для повышения доступности медпомощи жителям отдаленных населенных пунктов в Волгоградской области работают автопоезда – модули, в которых ведут прием врачи ведущих специалистов из Волгограда.
Обновлено в 04:27
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены
Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем официальном сайте раздел, посвященный обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 22:39
Гаджеты
Huawei Nova – это не только смартфоны, но еще и защищенная портативная колонка
Компания Huawei вместе со смартфонами семейства Nova представила портативную колонку Nova Mini Bluetooth Speaker (CM510).
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52