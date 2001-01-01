Футбол

«Кьево» продал еще двух защитниковМатч ТВ 01:23

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25-летний итальянец Бани в прошлом сезоне провел 31 матч за «Кьево». 24-летний поляк Ярошиньский принял участие в 20 встречах. Ранее «Кьево» покинули еще два игрока обороны: Фабио Депаоли ушел в «Сампдорию», а Фабрицио Каччаторе — в «Кальяри».
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Спорт-Экспресс00:29

«Кьево» продал еще двух защитников

Sportbox.RU01:23

«Кьево» продал еще двух защитников

Матч ТВ01:23
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