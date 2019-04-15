Футбол

«Кьево» официально вылетел из Серии АSport24.ru вчера в 22:08

Вылет «Кьево» был делом времени, а 14 апреля он был оформлен официально. Веронская команда в рамках 32-го тура Серии А дома проиграла «Наполи» со счетом 1:3 и потеряла даже теоретические шансы выбраться из зоны вылета.
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«Кьево» вылетел из серии А

Спорт-Экспрессвчера в 20:29

«Кьево» вылетел из серии А

Матч ТВвчера в 23:50

«Кьево» вылетел из Серии А

Чемпионатвчера в 23:20

«Кьево» официально вылетел из Серии А

Sport24.ruвчера в 22:08

«Кьево» вылетел из Серии А по итогам сезона

REGNUM00:19

«Кьево» вылетел из серии А

Sportbox.RUвчера в 23:50

«Кьево» вылетел из серии А после 11 сезонов в лиге

Sports.ruвчера в 16:26
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Общество

Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой

Обновлено в 00:41
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми

Число погибших из-за торнадо на юге США возросло до восьми человек, сообщает Associated Press. По данным агентства, среди жертв трое детей.
Обновлено в 01:12
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено 13 апреля в 07:48
Общество

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Причиной переноса стало то, что в настоящее время Норвегия сталкивается с давлением США из-за рейдовой перевалки сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» в Хоннингсвоге.
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей

«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф с «Сан-Хосе»

В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:51
Экономика

Росрыболовство определило размер лотов для крабовых квот на аукционах

Обновлено в 01:29
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Дональд Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию

Президент США Дональд Трамп собрал за три месяца $30 млн на финансирование своей избирательной кампании, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 23:30
Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Автоспорт

Даниил Квят обсудил со стюардами свой штраф

Стюарды посчитали пилота Toro Rosso виновным в произошедшем и наказали его проездом по пит-лейн и двумя штрафными баллами.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Звезды предупредили, чей брак под угрозой: гороскоп с 15 по 21 апреля

Узнайте, кому из знаков зодиака светила советуют поработать над сохранением любви и отношений.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

В Финляндии проходят парламентские выборы

Выборы в Эдускунту (парламент страны) проходят в Финляндии. За 200 мест борются 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий.
Обновлено вчера в 07:24
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Космос

В РАН назвали работу космонавтов на МКС бесполезной для науки

Международная космическая станция, с точки зрения науки, является "пустой тратой времени".
Обновлено 12 апреля в 08:41
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