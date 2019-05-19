Футбол

«Кьево» и «Сампдория» разошлись миромЧемпионат 08:32

«Сампдория» продлила безвыигрышную серию в итальянской Серии А до 5 матчей. «Сампдория» набрала 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (16) — на последнем, 20-м месте. Напомним, ранее титул чемпиона Италии завоевал туринский «Ювентус».
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«Сампдория» и «Кьево» сыграли вничью в серии А

REGNUM08:47

Футболисты «Кьево» сыграли вничью с «Сампдорией» в матче чемпионата Италии

РИА Новости08:44

«Кьево» в меньшинстве сумел удержать ничью в матче с «Сампдорией»

Матч ТВ08:34

«Кьево» в меньшинстве сумел удержать ничью в матче с «Сампдорией»

Sportbox.RU08:34

«Кьево» и «Сампдория» голов друг другу не забили

Спорт-Экспресс08:35

«Кьево» с «Сампдорией» скатали нулевую ничью

Евро-футбол.ру08:32

«Кьево» и «Сампдория» разошлись миром

Чемпионат08:32
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Музыка

Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 19:40
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СМИ опубликовали видео с изъятыми у полковника ФСБ деньгами

Ранее СМИ сообщили об изъятии наличных и драгоценностей в размере более чем в 12 миллиардов рублей у полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева.
Обновлено в 07:18
Транспорт

Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров

"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Футбол

Енисей — Динамо 2:2

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве у туристического автобуса в Каире

Обновлено в 09:09
Происшествия

Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Политика

Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр

В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Политика

Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник в 10.00 мск.
Обновлено в 08:18
Политика

Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Кулебу

«Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного президента Украины по правам ребёнка», — говорится в указе.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
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Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Политика

Турецкий историк рассказал о сотрудничестве Москвы и Анкары

Началом Войны за независимость считается 19 мая 1919 года, когда Ататюрк прибыл в черноморский город Самсун и объявил мобилизацию для борьбы с оккупантами.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Организаторы мероприятия в ЮАР рассказали о напавшем на Шварценеггера

Обновлено в 04:59
Финансы

Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дня

Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 04:43
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
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Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»

Мадонна выступила на финале «Евровидения», который прошел 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:53
Футбол

«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»

Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
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«Пошли все к черту, я иду умирать»: как третья жена спасала Олега Даля от алкоголизма

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Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге

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Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
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В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
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Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
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