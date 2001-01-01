Футбол
«Кьево» – «Милан»: видеотрансляция матча в 22.30Спорт-Экспресс 12:25
Следить за матчем "Кьево" – "Милан" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).
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Происшествия
В центре Москвы произошла драка между водителями такси
В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.
Обновлено в 17:27
Политика
Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью
По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено в 15:04
Политика
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено в 18:12
Политика
Мадуро заявил о новой кибератаке на энергообъект в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в субботу днем на один из энергетических объектов страны была совершена кибератака, которая не позволила властям восстановить прерванное несколькими днями ранее электроснабжение.
Обновлено в 16:33
Политика
Британия в августе прошлого года отказала во въезде Умару Сугаипову
Власти сочли, что Сугаипов «представляет угрозу нацбезопасности». В 2004 году Сугаипов получил убежище в Британии.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности в США
29 человек получили травмы в результате турбулентности во время рейса авиакомпании Turkish Airlines Стамбул - Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 20:53
Кино
Россияне потребовали запретить съемки фильма «Брат-3»
Обновлено в 20:56
Происшествия
Против CNN подают иск на $250 млн из-за фейковой новости
Против американского телеканала CNN с большой долей вероятности подадут иск о диффамации более чем на $250 млн, передает Fox News со ссылкой на адвоката Лина Вуда.
Обновлено в 16:50
Общество
Скончался внук адмирала Колчака
"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:04
Религия
У православных началось Прощеное воскресенье
Православная Русь не просто переняла этот монастырский обычай, у нас закрепился особый чин, то есть особый порядок церковной службы Прощеного воскресенья, он служится вечером.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о сбое в «натовской системе питания» в ВСУ
В украинской армии существует серьезная проблема с системой питания личного состава.
Обновлено в 18:23
Общество
В США из-за непогоды без электричества остались более 23 тыс. человек
По данным телеканала, из-за непогоды в штате Арканзас без доступа к электроэнергии оказались около 13,5 тыс. человек, а в Техасе — более 10 тыс. Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил о сильных ветре и граде в штатах Теннеси, Миссисипи и Кентукки.
Обновлено в 20:25
Хоккей
Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ
Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил клубный рекорд по количеству очков, набранных в рамках одного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Политика
Стрелков продает медаль за воссоединение Крыма с Россией
Глава общественного движения «Новороссия» и бывший лидер ополченцев Донбасса Игорь Стрелков выставил на продажу медаль, которой был награжден за воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 09:25
Политика
В Шереметьево у сотрудника посольства США нашли мину
В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Обновлено в 08:02
Кино
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
9 марта в возрасте 96 лет скончался народный артист СССР Владимир Этуш.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали
Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.
Обновлено в 09:20
Общество
Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете
Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о сложностях возврата на сцену Аллы Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин рассказал Кире Прошутинской в программе "Он и она", какие сложности сейчас преследуют его супругу Аллу Пугачеву, которая готовится вновь выйти на сцену, чтобы отпраздновать 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:16
Общество
В Нью-Йорке и Оттаве прошли масленичные гулянья
Масленичные гулянья уже шестой год подряд проходят и в Центральном парке Нью-Йорка.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Из-за санкционных рисков Россия создаст новые авиационные двигатели
Российская Федерация завершает разработку новых турбовальных двигателей ВК-800, предназначенных для легких самолетов и вертолетов грузоподъемностью 1-1,5 тонны.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»
Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Политика
Британский таблоид не стал извиняться перед российским послом
Британское издание Mail On Sunday не считает нужным извиняться перед российским послом Александром Яковенко за недостоверную публикацию.
Обновлено в 18:54
Спорт
Фигуристка Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров
В Загребе закончился чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
СМИ сообщили о ликвидации более 60 боевиков «Талибана» в Афганистане
В ходе отдельных операций афганских сил специального назначения и авиаударов в различных провинциях страны за последние сутки ликвидировано более 60 боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).
Обновлено в 20:54
Общество
Работать на пенсию придется 128 лет
Оказалось, для того чтобы получить минимальную пенсию в России, некоторым гражданам придется работать больше ста лет.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.
Обновлено в 10:27