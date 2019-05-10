Футбол

Кевин Трапп: «Начиная со второго тайма „Айнтрахт“ играл феноменально»Спорт-Экспресс вчера в 22:01

Челси — Айнтрахт
1 – 1
4 : 3 по пенальти
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Рубен Лофтус-Чик
28′
39′
Симон Фалетт
40′
Себастьян Роде
49′
Лука Йович
Матео Ковачич
52′
Виллиан
Педро Родригес
62′
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
74′
Сесар Аспиликуэта
83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
86′
90′+1′
Джонатан де Гузман
90′+1′
Давид Абраам
90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
96′
118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
120′+1′
П
Вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп после порвжения от "Челси" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что со второго тайма команда играла феноменально.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кевин Трапп: «Начиная со второго тайма „Айнтрахт“ играл феноменально»

Спорт-Экспрессвчера в 22:01

Трапп: «Начиная со второго тайма, „Айнтрахт“ играл феноменально»

Sport24.ruвчера в 23:46

Трапп: «Во втором тайме „Айнтрахт“ играл феноменально»

Бомбардир.ру01:31

Вратарь «Айнтрахта» высоко оценил игру своей команды в 1/2 финала ЛЕ

Газета.Ru00:01

Трапп: «Обещал, что выведу „Айнтрахт“ в финал. Очень болезненный исход»

Soccer.ruвчера в 18:58

Трапп: я обещал вывести «Айнтрахт» в финал Лиги Европы

Чемпионатвчера в 18:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Армия и оружие

Военная полиция РФ доставила 2,5 тонны гумпомощи в Восточную Гуту

Обновлено вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус

Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Трамп не захотел называть Россию врагом

Трамп отказался называть Россию врагом.
Обновлено в 00:37
Футбол

Моуринью рассказал, почему Клопп и Почеттино плакали после матчей ЛЧ

Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст вот-вот станут родителями в четвертый раз

Совсем скоро семья Ким Кардашьян и Канье Уэста станет на одного человека больше.
Обновлено в 04:53
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек

В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Мотоцикл Сергея Доренко был куплен меньше месяца назад

Мотоцикл марки Triumph российского журналиста Сергея Доренко, на котором он попал в аварию в центре Москвы вечером в четверг, 9 мая, был куплен меньше месяца назад.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Космос

Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Гаджеты

Новый флагманский смартфон ASUS оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3

Обновлено в 03:52
Общество

Стройка века и культурный кластер. С чем идем к юбилею?

Губернатор на пресс-конференции рассказал, как Кузбасс готовится к трехсотлетию.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 04:59
Происшествия

Прощай, великий город: в Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко

В Москве на 59-м году жизни скончался один из самых ярких и одновременно неоднозначных журналистов постсоветской эпохи — Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Обновлено вчера в 06:32
Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

Напомним, что матч между «Челси» и «Айнтрахтом» состоится в 22:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 14:13
Авто

В Сети появилось видео с новым Porsche 911 GT3 на Нюрбургринге

На видео показано 992-е поколение Porsche 911 GT3 во время прохождения тестов на трассе Нюрбургринга.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти

Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Политика

Между главами новой украинской церкви разгорелся конфликт

С момента образования поместной украинской церкви Епифаний и Фаларет не провели ни одной совместной службы.
Обновлено в 02:58
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Заявлено о появлении палубной версии китайского «аналога Су-35»

Обновлено в 05:09
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кевин Трапп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное