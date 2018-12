После долгого молчания Кевин Спейси опубликовал рождественское обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда. В трёхминутном ролике, получившем название Let Me Be Frank, актёр заявляет, что пережил так называемый импичмент без суда и следствия.

Фильм.ру 14:31