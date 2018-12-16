Футбол

Кевин Кураньи выступил в поддержку Кокорина
Московский Комсомолец
03:33

Бывший игрок сборной Германии по футболу и экс-игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи опубликовал видеообращение в поддержку Александра Кокорина. Видео опубликовано в Instagram Кокорина.
Московский Комсомолец03:33

Подробнее о событии

Кураньи записал видео в поддержку Кокорина

Газета.Ru03:57

Кевин Кураньи: «Кокорин, держись. Надеюсь, скоро все наладится»

Sportbox.RU03:42

Кевин Кураньи: «Кокорин, держись. Надеюсь, скоро все наладится»

Матч ТВ03:42

Кураньи — Кокорину: надеюсь, в скором времени всё наладится, будь сильным

Чемпионат03:00

Кураньи поддержал Кокорина. Видео

Спорт-Экспресс02:29

«Будь сильным». Кураньи записал видео в поддержку Кокорина

Sport24.ru02:56

Дзагоев, Смолов, Миранчуки и другие футболисты выступили в поддержку Кокорина и Мамаева

78.ru14 декабря в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Футбол

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команда Сергея Семака станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:13
Футбол

Агент Фернандеша опроверг уход игрока из «Локомотива»

Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза не подтвердил информацию о переходе своего клиента в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
Обновлено в 07:20
Футбол

Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
Обновлено в 01:04
Футбол

Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»

Обновлено в 05:29
Футбол

Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
Обновлено в 07:11
Футбол

Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
Обновлено в 04:58
Футбол

Сборная России по футболу поздравила Ромащенко с днём рождения

Сборная России по футболу поздравила с днём рождения тренера команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 05:27
Футбол

Хадсон-Одои покинет «Челси», если в команду придет Пулишич

Отмечается, что полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть лондонскую команду зимой.
Обновлено в 06:40
Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Футбол

Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»

Обновлено в 00:27
Футбол

Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией»

Форвард Фабио Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией».
Обновлено в 07:25
Футбол

Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»

В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели – В детстве нравился "Челси", – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
Обновлено в 03:50
Футбол

Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи»

Обновлено в 01:40
Футбол

ЦСКА заинтересован в услугах Травника

ЦСКА, «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Аугсбург» проявляют интерес к полузащитнику чешского «Яблонца» Михалу Травнику.
Обновлено в 07:21
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное