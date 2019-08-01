Футбол
Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»Матч ТВ 05:24
Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход игрока дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в московский «Спартак» на правах аренды.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли хочет переехать к отцу
Обновлено в 06:00
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Политика
Порошенко рассказал, каким видит себя через 10 лет
Экс-глава Украины Петр Порошенко рассказал, каким он представляет себя через десять лет.
Обновлено в 05:31
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Наука
Перовскит-хамелеон покраснел при сжатии
Физики из Китая и Сингапура изготовили перовскит, который фотолюминесцирует зеленым при нормальном давлении, а при сжатии до 35 тысяч атмосфер плавно изменяет цвет на красный.
Обновлено в 07:19
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Авто
Suzuki назвала стоимость нового Jimny
Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ
ВДНХ вновь стала Главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин поддержал проект создания Национального космического центра
Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает проект создания в стране Национального космического центра.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Lenovo выпустит в России флагманский смартфон
Сегодня проходила презентация новых смартфонов от компании Lenovo для российского рынка.
Обновлено в 08:43
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Интернет
В «Одноклассниках» появилась маска к юбилею ВДНХ
Обновлено в 08:41
Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Политика
В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
В США сообщили о смерти сына Бен Ладена
Обновлено вчера в 15:47
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
С другой стороны, от «Форсажа» давно никто не ждет соблюдения научных постулатов, а от его спин-оффа тем более, но Литч, Стэйтем, Джонсон и Эльба все же смогли приятно удивить.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Политика
Папа Римский признался, что хотел бы посетить Россию
Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян признался, что с удовольствием приехал бы в Россию.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии
Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.
Обновлено в 08:48
Общество
Молния закрыла смотровую башню на горе Ахун в Сочи
Обновлено в 07:44
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17