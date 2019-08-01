Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход игрока дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в московский «Спартак» на правах аренды.

Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»

Авто АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

Политика Порошенко рассказал, каким видит себя через 10 лет Экс-глава Украины Петр Порошенко рассказал, каким он представляет себя через десять лет.

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Наука Перовскит-хамелеон покраснел при сжатии Физики из Китая и Сингапура изготовили перовскит, который фотолюминесцирует зеленым при нормальном давлении, а при сжатии до 35 тысяч атмосфер плавно изменяет цвет на красный.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Политика Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Авто Suzuki назвала стоимость нового Jimny Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.

Общество Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ ВДНХ вновь стала Главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.

Политика Путин поддержал проект создания Национального космического центра Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает проект создания в стране Национального космического центра.

Гаджеты Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Сегодня проходила презентация новых смартфонов от компании Lenovo для российского рынка.

Политика Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.

Политика МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.

Кино Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв С другой стороны, от «Форсажа» давно никто не ждет соблюдения научных постулатов, а от его спин-оффа тем более, но Литч, Стэйтем, Джонсон и Эльба все же смогли приятно удивить.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Политика Папа Римский признался, что хотел бы посетить Россию Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян признался, что с удовольствием приехал бы в Россию.

Армия и оружие Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.