Футбол

Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»Матч ТВ 05:24

Спартак — Динамо
3 августа
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход игрока дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в московский «Спартак» на правах аренды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кураньи рассказал, чем его обидел переход Шюррле в «Спартак»

Sport24.ru08:12

Кавазашвили: Шюррле? В «Спартаке» сегодня хаос

Metaratingsвчера в 15:21

Кураньи: Российская премьер-лига выиграет от перехода Шюррле в «Спартак»

ТАСС04:33

Кураньи жалеет, что новым клубом Шюррле стал самый главный соперник «Динамо»

Спорт-Экспресс04:10

Кураньи: новым клубом Шюррле не должен был стать самый большой соперник «Динамо»

Чемпионат03:32

Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»

Матч ТВ05:24

Кто из детей футболистов мог бы оказаться в РПЛ

Евро-футбол.рувчера в 12:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли хочет переехать к отцу

Обновлено в 06:00
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Политика

Порошенко рассказал, каким видит себя через 10 лет

Экс-глава Украины Петр Порошенко рассказал, каким он представляет себя через десять лет.
Обновлено в 05:31
Общество

Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Происшествия

Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 09:00
Наука

Перовскит-хамелеон покраснел при сжатии

Физики из Китая и Сингапура изготовили перовскит, который фотолюминесцирует зеленым при нормальном давлении, а при сжатии до 35 тысяч атмосфер плавно изменяет цвет на красный.
Обновлено в 07:19
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Авто

Suzuki назвала стоимость нового Jimny

Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.
Обновлено вчера в 08:42
Общество

Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ

ВДНХ вновь стала Главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.
Обновлено в 05:49
Общество

В Сибири вызовут искусственные дожди, чтобы потушить лесные пожары

Обновлено в 06:44
Политика

Путин поддержал проект создания Национального космического центра

Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает проект создания в стране Национального космического центра.
Обновлено в 08:03
Гаджеты

Lenovo выпустит в России флагманский смартфон

Сегодня проходила презентация новых смартфонов от компании Lenovo для российского рынка.
Обновлено в 08:43
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Интернет

В «Одноклассниках» появилась маска к юбилею ВДНХ

Обновлено в 08:41
Политика

Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Политика

МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР

Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Политика

В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео

Обновлено в 07:59
Политика

В США сообщили о смерти сына Бен Ладена

Обновлено вчера в 15:47
Кино

Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв

С другой стороны, от «Форсажа» давно никто не ждет соблюдения научных постулатов, а от его спин-оффа тем более, но Литч, Стэйтем, Джонсон и Эльба все же смогли приятно удивить.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Политика

Папа Римский признался, что хотел бы посетить Россию

Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян признался, что с удовольствием приехал бы в Россию.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии

Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.
Обновлено в 08:48
Общество

Молния закрыла смотровую башню на горе Ахун в Сочи

Обновлено в 07:44
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное