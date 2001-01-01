Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход игрока дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в московский «Спартак» на правах аренды.

Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»

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